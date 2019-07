Indonezija bo v enem tednu priredila kar dve dirki za svetovno prvenstvo: prejšnji vikend so se najboljši svetovni motokrosisti v Palembangu pomerili za veliko nagrado Indonezije, ta vikend pa jih v Semarangu čaka še preizkušnja za veliko nagrado Azije. Prva od dveh indonezijskih dirk je bila na jugu Sumatre, druga bo v osrednjem delu otoka Java. Potem ko je Tim Gajser prepričljivo slavil v Palembangu, bo tudi v Semarangu glavni favorit za zmago, ki bi bila že sedma zapored (pred tem je bil najboljši na Portugalskem, v Franciji, Rusiji, Latviji, Nemčiji in Indoneziji) in skupno osma (zmagal je tudi v Italiji) v letošnji sezoni. Gajser (Honda) je z nedeljsko zmago na VN Indonezije postal drugi motokrosist, ki ne vozi motorja KTM, in je šestkrat zapored slavil na dirkah za SP v razredu MXGP. Pred njim je to uspelo Stefanu Evertsu (Yamaha), ki je leta 2006 dosegel rekordnih dvanajst zaporednih zmag.

Šampion iz Pečk pri Makolah je prejšnji vikend odlično izkoristil odsotnost dveh vrhunskih voznikov zaradi poškodb – devetkratnega svetovnega prvaka Cairolija in aktualnega svetovnega prvaka, Nizozemca Jeffreyja Herlingsa. Prednost pred Cairolijem, drugouvrščenim v skupnem seštevku za SP, je povečal na 130 točk, v Semarangu pa bo svoj naskok zagotovo še povečal, saj je ostal brez najnevarnejšega tekmeca. Cairoli, ki si je poškodoval rame v Kegumsu v Latviji pred slabim mesecem in zato izpustil dve dirki zapored (Nemčija, Indonezija), je opravil dodatne zdravniške preiskave. Te so pokazale, da mora Sicilijanec na operacijo, po kateri naj bi okreval od tri do štiri mesece, zato je zanj letošnja sezona že končana.

Poleg Cairolija bo manjkal tudi Jeffrey Herlings, njegov ekipni kolega iz KTM, ki zaradi zloma gležnja v Latviji ne bo mogel braniti lanske zmage na VN Azije. Zaradi Cairolijeve odsotnosti je Gajserju v skupnem seštevku zdaj najbližji Švicar Jeremy Seewer, ki pa za Slovencem zaostaja že za 161 točk (488:327). Pred dirko na rdečem pesku v Semarangu, ki je stalnica v koledarju za SP (preizkušnja v Palembangu je bila letos prvič) in na kateri je bil lani drugi, Tim Gajser pravi: »Šest zmag zapored – le kaj bi si lahko želel boljšega in lepšega? Res sem vesel in zadovoljen, odlično se počutim na motorju, ki dobro deluje. Upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. Moj cilj je uživati in sproščeno tekmovati, na vsaki dirki odpeljati tako, kot najbolje znam, in poskusiti zmagati. Za razliko od proge v Palembangu, ki je bila tudi zame neznanka, progo v Semarangu dobro poznam. V Palembangu je bila kratka in na nekaterih delih tudi zelo ozka, v Semarangu pa je precej širša, skoki so visoki in dolgi, večje so tudi hitrosti. Vse to mi tudi ustreza, zato se dirke zelo veselim.«

V razredu MXGP bodo danes kvalifikacije, jutri pa dirka za VN Indonezije: prva vožnja bo ob osmi uri po slovenskem času, druga pa ob 11. uri.