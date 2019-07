Po desetih od skupno 18 dirk ima vodilni Gajser v skupnem seštevku za SP kar 83 točk prednosti (441:358) pred drugouvrščenim Italijanom Antoniom Cairolijem. Devetkratni svetovni prvak je po padcu v prvem krogu druge vožnje na deveti dirki letošnje sezone v Kegumsu v Latviji odstopil, zaradi poškodbe ramena (izpah) pa je izpustil tudi preizkušnjo pred dvema tednoma v Teutschenthalu za veliko nagrado Nemčije. Triintridesetletni Sicilijanec je pred dnevi po dodatnih testih opravil tudi trening v domovini, ki pa je na njegovo žalost pokazal, da je stanje rame precej slabše, kot so pričakovali in upali, saj so vezi precej poškodovane.

Cairoli je nato sporočil, da se še ne bo vrnil na dirke za SP in da bo izpustil obe preizkušnji v Indoneziji – konec tega tedna v Palembangu in naslednji vikend veliko nagrado Azije v Semarangu. »Na vso moč sem se trudil, da bi se lahko čim hitreje vrnil na steze, vendar moje rame potrebuje več časa za ozdravitev. Zaradi tega bom tudi izpustil obe dirki v Indoneziji. Seveda mi je zelo žal, da moram na takšen način izstopiti iz boja za naslov svetovnega prvaka, toda to je del športa,« je na svojem profilu na instagramu zapisal Antonio Cairoli, dirkač ekipe KTM.

Prav KTM je trenutno v velikih težavah, kar potrjuje tudi izjava za javnost. Poleg Cairolija je na bolniški tudi aktualni svetovni prvak Jeffrey Herlings, ki je najprej zaradi zloma stopala izpustil sedem dirk, kmalu po vrnitvi na steze pa si je v Latviji zlomil gleženj. KTM je sporočil, da bosta oba izpustila dirki v Indoneziji, kar je voda na mlin Gajserju. A 22-letni šampion iz Pečk pri Makolah, ki se je na težavne razmere v Indoneziji dobro pripravil (večino treningov na domači progi je opravil v hudi pripeki in vročini, poleg tega pa je našel tudi nekaj časa za sprostitev ob morju), se ne ubada s težavami tekmecev, ampak gleda le nase. »Resnično se veselim dirke v Indoneziji. Vedno je vznemirljivo, če greš v novo mesto in se pomeriš na novi stezi, na kateri še nikoli nismo tekmovali. Seveda bom dal spet vse od sebe, skušal uživati na motorju in na dirki, saj je to zame pomembno za nadaljevanje uspešnega niza,« pravi Tim Gajser, ki bo v Palembangu lovil šesto zaporedno zmago (za Portugalsko, Francijo, Rusijo, Latvijo in Nemčijo) in skupno sedmo (slavil je še v Italiji) v tej sezoni. Na zadnjih osmih dirkah je na razpolago sicer še kar 400 točk, a če Gajser ob fantastičnih predstavah in visoki točkovni prednosti ne bo staknil kakšne hujše poškodbe, ki bi pomenila tudi daljšo odsotnost z dirk, bo po treh letih spet svetovni prvak.

V razredu MXGP bo po današnjih kvalifikacijah jutri še dirka za VN Indonezije: prva vožnja bo ob osmi uri po slovenskem času, druga pa ob 11. uri.