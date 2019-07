Kritika koncerta opernih arij: Glamur in užitek kot bistvo koncerta?

Koncertni list je že v uvodnem stavku predstavil koncert opernih arij kot »večer glamurja in užitka«, s čimer je zadel bistvo tovrstnih prireditev. Res je sicer, da oba označevalca segata močno onkraj klasično pojmovane umetnosti – v sfero pozunanjega in telesnega –, zaradi česar se vse bolj odpira vprašanje, kaj je kultura, kaj še ni in kaj ni več, toda osrediščiti se vendarle velja na bistvo, torej na nastop pevcev, ki sta bila upravičeno predstavljana kot operni zvezdi.