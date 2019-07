Aida kot podoba novodobnega paradiža

»Primera Aida« najbrž ni treba na dolgo razlagati: Verdijeva umetnina je nerazumljena, kolikor je sama simptom velike opere in njene vpetosti v zunajglasbeni, družbeno reprezentativni kontekst. Resen režijski premislek o njej bi se moral ukvarjati predvsem z vprašanjem, kako opero o večni izvrženosti ljubezni iz vladajočega sistema osvoboditi nakopičenega balasta in jo spraviti nazaj v njeno lastno notranjost. Pojavne oblike »uporabe« (zlorabe) Aide nabrekajo v potenčnih eksponentih novih paradižev (v katere smo ujeti), kar smo lahko opazovali tudi ob odprtju ljubljanskega poletnega festivala. Sklonov v njem pač ni bilo, tako kot jih ne poznajo niti prireditelji, ki so zapisali: »otvoritev 67. Ljubljana Festival«.