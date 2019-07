V EPP ima von der Leynova po besedah Franca Bogoviča po priporočilu spitzenkandidata stranke na Evropskih volitvah Manfreda Webra enotno podporo. »Ker ne morem podpreti gospoda Webra in je tudi on podprl von der Leynovo, jo imam namen podpreti,« je na pogovoru z novinarji v Ljubljani povedal evropski poslanec iz Slovenije. S tem se bodo izognili tudi institucionalni krizi, ki grozi EU, če kandidatka ne bo dobila podpore v parlamentu, je poudaril. Dosedanjo nemško obrambno ministrico je označil za urejeno osebnost in izkušeno političarko, ki zna poslušati.

Tudi Ljudmila Novak (EPP/NSi) je sporočila, da bo kandidatko podprla, ker verjame, da ima dovolj izkušenj in kredibilnosti za prevzem tako pomembne odgovornosti, kot je vodenje Evropske komisije. »Od prihodnjega vodstva komisije pa predvsem pričakujem dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih evropskih vrednot ter povrnitev občutka varnosti med prebivalci EU,« je poudarila.

Kandidatko za predsednico prihodnje Evropske komisije bosta podprla tudi Romana Tomc in Milan Zver (oba EPP/SDS). Menita sicer, da odmik od sistema vodilnih kandidatov ni dobra popotnica za delovanje EU. Kljub temu se v EPP zavedajo, da je potrebno sklepati kompromise, sicer bi se lahko znašli v začaranem krogu, kjer bi vsi blokirali vse. To bi še povečalo nezaupanje volivcev v EU. »Vztrajamo na tem, da zmagovalci volitev prevzamejo vodenje Evropske komisije. Ursula von der Leyen je za nas, ob upoštevanju zapletenih okoliščin, sprejemljiva kandidatka,« sta poudarila v skupni izjavi.