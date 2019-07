Weber je danes v pogovoru za nemški časnik Bild za svoj neuspeh pri iskanju podpore za prihodnjega šefa Evropske komisije okrivil Macrona in Orbana. »Bili so pogovori za zaprtimi vrati in zasedanja pozno v noč, v katerih je prevladala os Macron-Orban in sistem spitzenkandidatov je propadel,« je dejal.

»Močne sile niso želel sprejeti rezultata volitev,« je dodal.

Bavarec je bil vodilni kandidat zmagovalne evropske stranke EPP na volitvah konec maja, a mu ni uspelo zagotoviti zadostno podporo evropskih voditeljev, da bi ga imenovali za kandidata za prihodnjega predsednika Evropske komisije. Po več dnevih dogovarjanj so se evropski voditelji strinjali, da za kandidatko imenujejo konservativno nemško obrambno ministrico Ursulo von der Leyen. Voditelji tudi na druge višje položaje EU niso imenovali kakega od vodilnih kandidatov na majskih volitvah.

»To ni Evropa, ki si jo želim in še naprej se bom boril za demokratizacijo EU,« je dodal Weber v pogovoru za Bild.

Argumentiral je, da je Macron, čeprav je med volilno kampanjo napadal madžarskega voditelja, nenadoma začel sodelovati z njim. S tem pa sta škodovala demokratični Evropi, povzema intervju francoska tiskovna agencija AFP.