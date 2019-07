Vprašanje o državljanstvu so republikanci na čelu s Trumpom skušali dodati vprašalniku za štetje prebivalstva, da zmanjšajo udeležbo oziroma odziv državljanov latinsko-ameriškega izvora, s čimer bi območja, kjer živijo, dobila manj proračunskega denarja in manj političnega predstavništva. To se je razkrilo na računalniku sedaj že pokojnega republikanskega operativca.

Do enakega sklepa je prišla tudi raziskava univerze Harvard, demokrati pa od ameriškega ministrstva za trgovino, kamor spada urad za štetje prebivalstva, in od pravosodnega ministrstva, zahtevajo pojasnila. Liberalna manjšina vrhovnega sodišča ZDA je s pomočjo konservativnega predsednika sodišča Johna Robertsa v tožbi skupin za državljanske pravice 27. junija naročila vladi, naj bolje utemelji razloge za vključitev vprašanja o državljanstvu, ki ga doslej ni bilo.

Večina vrhovnega sodišča ni razsodila, da bi bilo vprašanje o državljanstvu neustavno, ampak je razsodila le, da je bila utemeljitev ministrstva za trgovino, zakaj to sedaj vključiti »za lase privlečena«. Sodniki so ministrstvu naročili, naj najde boljšo utemeljitev, vmes pa je zmanjkalo časa, saj so morale vprašalne pole za štetje prebivalstva 2020 že v tisk.