Darko Klarič – ustanovitelj NK Bravo: V Stožicah ne bi izpadli dobro

Darko Klarič je ustanovitelj in častni predsednik NK Bravo. Posebnež v nogometni srenji. Rojen je leta 1945, po rodu je iz Kostela. Gimnazijo je končal v Ljubljani (Šubičevo), študij ekonomije pa je opustil po dveh padcih pri predmetu gospodarstvo SFRJ, menda je trdil, da bo samoupravljanje propadlo. Kariero je začel kot nosilec kablov na televiziji, nadaljeval kot novinar Radia Ljubljana, kjer je ob ostalih tematikah poročal tudi o športu, predvsem o avtomobilizmu. Bil je celo sovoznik pri reliju. Konec osemdesetih je pustil službo na RTV in postal samostojni delavec v kulturi. Sprva pri filmskih, a tudi pri drugih projektih. Na primer: ko so ga spidvejisti vprašali, ali bi na štadion v Šiško lahko privabil več gledalcev, jih je z reklamo in dodatnim program privabil 12.000. 11.000 več, kot so pričakovali. Tudi zavoljo kultnega radijskega jingla Speedway v Ljubljani, ki ga je uglasbil Dejvi Hrušovar. V začetku je bil 50-odstotni lastnik menjalnic Publikum. V nadaljevanju se je ukvarjal tudi z marketingom in trženjem medijskega prostora. Pravi, da ga je denar vedno zanimal kot posledica in ne kot cilj. Prenosi (sprva kot posnetki, ki jih je snemal sam prek satelita) dirk formule 1 na RTVS so njegova ideja. Tudi Niko Mihelič kot komentator. Danes je lastnik desetih podjetij, katerih vrednost presega deset milijonov evrov. Dokler ga leta 1991 pri tedanjem Kladivarju iz Celja niso poprosili, da bi postal njihov sponzor, nogometa ni maral. Zdel se mu je »balkanski«. No, ko je s Celjani potem gostoval na Danskem pri Odenseju, je ugotovil, da je nogomet globalen šport. In da je globalno »balkanski«. Ko se je s Celjani razšel, je ustanovil NK Bravo, ki je dolgo vrsto let imel zgolj mladostniške kategorije in bil brez članske ekipe. Serija prvoligaških igralcev je začela v Bravu: Hotić, Bajde, Bijol, Tučič… Člansko ekipo je ustanovil, da bi odrasli igralci imeli možnost igrati v matičnem klubu. In letos se je članska ekipa uvrstila v prvo ligo.