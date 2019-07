Dvaintridesetletni slovenski nogometaš se lahko pohvali z bogatimi izkušnjami. V domovini je igral za Triglav in Maribor, v tujini pa se je preizkusil v Moldaviji pri Šerifu Tiraspolu, na Hrvaškem pri Rijeki, na Kitajskem pri Henan Jianyeju, v Turčiji pri Akhisar Belediyesporju ter Rusiji pri Anžiju in Krila Sovjetov.

»Komaj sem čakal na prestop, saj sem bil izven treninga približno mesec dni, tako da sem komaj čakal, da se to obdobje konča. Vesel sem, da sem prišel v ta velik klub. Vsi vemo, kaj Olimpija pomeni v Sloveniji. V Ljubljani se počutim domače in od sebe bom dal maksimum. Želim si, da bi v Evropi prišli čim dlje, v domačih tekmovanjih pa je cilj borba za naslov v prvenstvu in pokalu,« je ob prestopu povedal Samardžić.

Samardžić je postal četrta okrepitev zmajev v tem prestopnem roku, klubu so se pred tem pridružili Denis Šme, Luka Menalo in Ante Vukušić.