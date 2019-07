V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. V nedeljo bo več sončnega vremena, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.

Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda nekoliko toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo sprva sončno, čez dan pa se bo oblačnost od severozahoda povečala. V petek bo ob severnem Jadranu povečini sončno, drugod bo delno jasno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami.