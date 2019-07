V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Vremenska fronta je prešla naše kraje, ciklonsko območje se je pomaknilo nad srednji Jadran. Iznad zahodne Evrope se nad Alpe širi šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi severnih do vzhodnih smeri bo začel pritekati postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sosednjih pokrajinah se bo danes postopno jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V četrtek bo sprva dokaj sončno, dopoldne pa se bo v krajih severno od nas oblačnost povečala, več sonca bo ob Jadranu.