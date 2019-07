Na terenu si je razmere ogledala tudi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Obiskala je prizadete kmetije na območju Hajdine in Ptuja, ogledala si je tudi poškodovana hmeljišča.

Orkanski veter je odkrival strehe in podiral drevesa, zaradi česar je bilo več kot 6000 gospodinjstev začasno brez električne energije. Dež je zalival podvoze, kleti in pritličja stavb v ulicah, kjer zamašeni odtočni jaški niso zmogli požirati nakopičene vode. Na Ptuju je zalilo vse šole, več vrtcev, klet bolnišnice in zdravstvenega doma, pod vodo so bili nekateri kulturni zavodi, škoda je tudi na gradu in dominikanskem samostanu. Po besedah poveljnika ptujskih gasilcev Primoža Korošaka so posredovali na več kot 200 lokacijah, danes so še zmeraj pomagali pri pokrivanju streh, med drugim na bloku v Kraigherjevi ulici.

Podobno dramatične so tudi razmere v občinah Rogatec in Rogaška Slatina. Župan Rogatca Martin Mikolič je za STA razmere označil kot katastrofo. V ujmi je med drugim poplavilo občinsko stavbo in muzej na prostem, uničilo je novo igrišče z umetno travo, domačini so iz vozila, ki se je ustavilo ob deročem potoku, reševali moškega. V občini Rogaška Slatina je neurje najbolj prizadelo območje Kostrivnice, kjer je veter odtrgal več streh, tudi s cerkve in prenovljenega gasilskega doma. Močno je poškodovan planinski dom na Boču, do katerega je zaradi podrtega drevja in poškodovanega cestišča neprevozna cesta iz Poljčan.