Deseterica nogometnih prvoligašev odšteva dneve do začetka nove sezone, ki jo bodo odprli ob koncu tedna. Pred tem bodo štirje klubi vzporedno začeli nastopanje v evropskih pokalih. Državni prvak Maribor bo mednarodno zgodbo v kvalifikacijah za ligo prvakov začel jutri z gostovanjem na Islandiji. Olimpija, Domžale in Mura bodo evropsko premiero za preboj v skupinski del lige Evropa dočakali dan pozneje.

Olimpija je z igro ugajala na pripravljalnih tekmah. Če moštvo med poletjem ne bo doživelo velikih pretresov z odhodi glavnih igralcev, se Ljubljančanom obeta odprta dirka za naslov prvaka. Trener Safet Hadžić pričakuje, da bo Olimpija v prestopnem roku še osvežila moštvo. Pokalne prvake ob evropskih preizkušnjah čaka peklenski začetek ligaškega dogajanja, saj bodo na začetku zaigrali z novincem Bravom, nato sledita preizkušnji z Domžalami in Mariborom. »Nikogar ne smemo podcenjevati, saj slovenska liga ni naivna. Mestnega derbija z Bravom si nisem želel že v prvem krogu,« je rekel Safet Hadžić , ki se zavzeto pripravlja za četrtkovo evropsko uverturo v Stožicah z Rigasom. Latvijci so preizkus z Olimpijo vzeli zelo resno, saj so s šestimi okrepitvami že včeraj prispeli v Ljubljano in opravili prvi trening.

Mura se ubada s poškodbami

Boj za sredino lestvice se obeta med Muro, Celjem, Aluminijem in Rudarjem, medtem ko so Triglav, Bravo in Tabor med udarnimi kandidati v boju za obstanek. Potem ko je Mura v minuli sezoni s četrtim mestom presegla ambicije, trener Ante Šimundža umirja evforijo in opozarja, da bodo v novo zgodbo krenili brez prvega strelca Roka Sirka. Za nameček se Mura ubada s poškodbami, saj so igralci zaradi visokega ritma plačali davek velikih obremenitev. Celjani so znižali proračun in oslabili ekipo, vendar trener Dušan Kosič pravi, da vidi napredek. Celjani ne želijo ponoviti lanskega starta, ko so bili po sedmih krogih s petimi točkami na zadnjem mestu. Aluminij bo s povratnikom na klop Slobodanom Gruborjem poskušal uveljaviti mlade domače igralce. Edini tujec med trenerji v prvi ligi pravi, da je Aluminij v zadnjih letih napredoval v strokovnem in organizacijskem delu kluba. Rudar je zadržal okostje moštva iz minule sezone.

Vsaka točka bo pomembna v boju za obstanek. Trener Triglava Dejan Dončić napoveduje nepredvidljivo prvenstvo, trener novega prvoligaša Brava Dejan Grabić pa je bentil, da moštvo med pripravami ni imelo optimalnih pogojev za delo, zato so nekateri igralci poškodovani že pred nedeljsko uverturo z Olimpijo. Tabor iz Sežane je prevetril moštvo, zato trener Andrej Razdrh pravi, da se prvenstvo za edinega primorskega prvoligaša začenja prekmalu.