Nova sezona na hrvaški klubski sceni se bo začela v soboto, ko se bosta ligaški prvak Dinamo Zagreb in pokalni zmagovalec Rijeka na Maksimiru udarila za superpokalno lovoriko. Ekipa Nenada Bjelice, ki je lani v ligi Evropa prišla vse do osmine finala, se je na izzive novega tekmovalnega leta pripravljala v Moravskih Toplicah. Igor Bišćan je z belimi s Kvarnerja formo pilil v Kranjski Gori. Za obe moštvi bo sobotni dvoboj prvi pravi tekmovalni preizkus pred evropskimi in ligaškimi tekmami.

Oba stratega po pripravah zadovoljna

Zagrebčani so v okviru priprav v Moravskih Toplicah odigrali štiri prijateljske tekme. Izgubili so proti poljski Cracoviji (0:1), premagali Austrio iz Celovca (2:0) in slovenskega drugoligaša Jadran Dekani (10:0). Za konec zahtevnih in intenzivnih treningov so se pomerili še z ruskim prvoligašem Orenburgom in remizirali (2:2). Na drugi strani so Rečani najprej ugnali slovenska prvoligaša Bravo s 3:1 in Celje z 2:1, proti ruskemu Sočiju pa so izgubili z 1:2. Zadnjo prijateljsko srečanje pred sobotnim superpokalom so odigrali včeraj, ko so se v Kranju pomerili s ciprskim Apoelom.

»Vse, kar potrebujemo, imamo. Nastanitev je dobra, teren pa odličen. Fantje so dobro prestali prvi del priprav, vsi zelo dobro trenirajo. Verjamem, da so vsi dobili prepotrebne minute igranja in bomo superpokalno tekmo dočakali v pravem tekmovalnem ritmu,« je za klubsko spletno stran že med pripravami v Kranjski Gori dejal trener Rijeke Igor Bišćan. Tudi trenerski kolega pri Dinamu Nenad Bjelica je bil po zahtevnih dveh tednih zadovoljen. »Naredili smo vse, kar smo želeli. Odigrali smo vse načrtovane tekme, videl pa sem veliko dobrih stvari. Kljub težkim treningom so bili fantje zelo motivirani, tudi reprezentanti, ki so prišli z zamudo, so zdaj na zelo visoki ravni. Edina negativna stvar celotnih priprav je poškodba Moharramija, ki bo odsoten od štiri do pet tednov,« je dejal Bjelica.