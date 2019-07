Španec, 23. nosilec, je v četrtfinalu izločil 26. nosilca, Argentinca Guida Pello, s 7:5, 6:4, 3:6 in 6:3. Enaintridesetletni Bauista Agut, ki je izgubil svoj pri niz na letošnjem turnirju, se bo v polfinalu meril z Đokovićem. Prvi igralec sveta, se je z lahkoto uvrstil v polfinale, potem ko je s 6:4, 6:0 in 6:2 premagal Belgijca Davida Goffina, 21. nosilca.

Za štirikratnega zmagovalca turnirja je bila to jubilejna, 70. zmaga v Wimbledonu, v polfinale pa se je na »sveti travi« uvrstil že devetič. Skupno ima na turnirjih za grand slam že 36 uvrstitev v polfinale. »Zmagal sem v treh nizih in res igram dobro že celoten turnir. To je točno to, kar sem si želel in upam, da se bo to nadaljevalo tudi v polfinalu,« je dejal Đoković, ki lovi svoj 16. naslov na grand slamih.

Bautista Agut je doslej na turnirjih velike četverice najdlje prišel do četrtfinala, in sicer letos v Avstraliji. Je pa v tej sezoni Đokovića že dvakrat premagal – v Katarju in Miamiju.