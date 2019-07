Ameriška teniška igralka Alison Riske ni bila veliko oddaljena od nove senzacije na Wimbledonu. V prvem nizu je imela proti rojakinji Sereni Williams dvakrat prednost odvzema servisa, v tretjem enkrat, drugi niz pa je dobila. To ni bilo dovolj za novo presenečenje in peto letošnjo zmago v Londonu v treh nizih. Serena Williams se je vnovič uvrstila v polfinale turnirja največje četverice in jo še dve zmagi ločita od osme wimbledonske zmage in 24. za grand slam. »Že dolgo nisem bila tako motivirana. Veliko mi je pomagala tudi publika, ki je bila ves čas na moji strani. Alison je igrala odlično in je bila blizu zmagi. Igrala je sproščeno kot ves turnir, saj ni imela česa izgubiti,« je priznala Serena Williams. V četrtek se bo v polfinalu pomerila s Čehinjo Barboro Strycovo, ki je po zmagi nad Britanko Johanno Konta dosegla daleč največji uspeh na turnirjih največje četverice.

Lepša nemška preteklost Simona Halep se je po letu 2014, ko je priznala premoč Kanadčanki Eugenie Bouchard, drugič uvrstila med najboljšo wimbledonsko četverico. »Igram svoj najboljši tenis na travi. Kam me bo ponesel, bomo še videli. Dobro se počutim in sem optimistična,« je motivirana Romunka, ki je zlomila odpor Kitajke Shuai Zhang v prvem nizu, ko je po zaostanku z 1:4 zmagala v podaljšani igri. Sedma nosilka je po Američanki Cori Gauff tudi v četrtfinalu premagala nepostavljeno igralko. V četrtek jo čaka težja naloga, saj je Elina Svitolina izkoristila utrujenost Karoline Muchove, ki je plačala davek zmage s 13:11 v odločilnem nizu proti rojakinji Karolini Pliškovi. »Da se bom prvič uvrstila v polfinale turnirja največje četverice prav na Wimbledonu, nisem pričakovala. Danes se bom skušala spočiti pred novim izzivom, ki ga komaj čakam,« napoveduje Elina Svitolina. Nemški tenis je danes praznoval 30. obletnico največjega uspeha v zgodovini. Leta 1989 sta namreč na isti dan tako Boris Becker kot Steffi Graf v razmaku nekaj ur osvojila wimbledonski turnir. Becker je bil v finalu s 3:0 boljši od Stefana Edberga, Steffi Graf pa je z 2:1 premagala Martino Navratilovo. Nemci se jubileja veselijo toliko bolj, ker letos niso imeli nobenega predstavnika v osmini finala in so nastope končali že prvi teden. Vključno z velikim upom Aleksandrom Zverevom, ki se sicer še nikoli ni uvrstil v polfinale turnirja največje četverice.

Stota wimbledonska zmaga Federerja? Jutri bodo v Londonu moški četrtfinalni dvoboji. Čeprav je med elitno osmerico edini nepostavljeni igralec Sam Querrey (65. na svetu), se zdi, da bo imel Rafael Nadal od velike teniške trojice najtežje delo. Querrey je pred tremi leti v tretjem krogu Wimbledona presenetil Novaka Đokovića, kar je eden njegovih največjih skalpov. Ameriški specialist za travo je na poti do četrtfinala izgubil le dva niza, čeprav je igral z uveljavljenimi tekmeci, med katerimi je že v prvem krogu izločil četrtega igralca sveta Avstrijca Dominica Thiema. Poleg tega je bil Querrey finalist Eastbourna. Novak Đoković bo imel v Davidu Goffinu najtežjega nasprotnika letošnjega Wimbledona. Goffin je bil finalist Halleja, kjer se je predvsem v prvem nizu enakovredno boril s Federerjem. »Je eden najhitrejših igralcev na svetu, ki se vrača po poškodbi. Zavedam se nevarnosti. Pokazati bom moral najboljši tenis,« se zaveda Novak Đoković. Roger Federer bo jutri lovil jubilejno 100. wimbledonsko zmago. Preprečiti mu jo bo skušal Kei Nišikori. Japonec je do četrtfinala izgubil le en niz, res pa je, da mu je bil žreb precej prizanesljiv. Zadnji četrtfinalni dvoboj med Argentincem Guidom Pello in Špancem Robertom Bautisto Agutom je presenetljiv. Pravljica enega od njih naj bi se po napovedih končala v polfinalu proti Novaku Đokoviću.