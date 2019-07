Izbranke ameriške selektorice Jill Ellis bodo svoje popotovanje po ulicah velikega jabolka na odprtem avtobusu pričela ob 15.30 po srednjeevropskem času. Američanke so podobno izkušnjo doživele že pred štirimi leti, ko so slavile na mundialu v Kanadi, tedaj je bilo na ulicah mesta, ki nikoli ne spi, zelo prešerno in razposajeno, prvič v zgodovini pa so parado priredili v čast ženske športne ekipe.

Na tako imenovani trasi "Canyon of Heroes" od Broadwayja do mestne hiše v New Yorku so v minulih 130 letih priredili že številne parade v čast pomembnežev. Na tej poti so prebivalci New Yorka pozdravljali vojake, astronavte in številne svetovne voditelje, v zadnjih desetletjih pa so bolj namenjene praznovanju lokalnih športnih ekip, kot sta New York Yankees v bejzbolski ligi MLB in New York Giants v nogometni ligi NFL.