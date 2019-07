Do lige prvakov. Odgovor Marcosa Tavaresa je bil vsaj toliko pričakovan kot zastavljeno vprašanje. Do kam lahko v kvalifikacijah tokrat seže Maribor. Kapetan ni okleval, čeprav je od (pred)lani pot do lige prvakov še daljša. Ne samo najprej do Reykjavika, kjer vijoličasti nocoj ob 22. uri proti Valurju začenjajo (evropsko) sezono. Za ligo prvakov je v osmih zaporednih tednih treba premagati štiri prvake. Islandski ima visoko na severu umetno travo, eno samo tribuno, a tudi dva z razlogom spoštovana reprezentanta. In tekmovalno formo. Maribor suvereno stavi na potenten kader, izkušnje in načrt. »Načrt imamo, ne bi pa ga razkrivali, saj tudi oni spremljajo vse v povezavi z nami,« je dejal trener vijoličastih Darko Milanič.

Vajen je, da že prva tekma nosi izredno težo: »Nam se vedno dogaja, da moramo biti že na prvi uradni tekmi na visoki ravni.« Zdaj je sistem kvalifikacij takšen, da prvi evropski tekmec ob izpadu ni tudi zadnji. Toda vijoličasti na Islandijo niso odšli le kot nosilci, temveč so poudarili vlogo favorita. Ne samo zaradi v preteklosti prigaranega koeficienta, temveč zaradi kadrovskega vložka. »Krona (Rok Kronaveter) in Kota (Andrej Kotnik) sta zelo kakovostna z žogo,« je izpostavil Marcos Tavares. Ne zaman. Kronaveter in Kotnik sta na pripravah več kot upravičila pričakovanja. Ko je prejšnjo sredo na generalki proti HNK Gorici (4:1) vstopil še Rudi Požeg Vancaš, ki je pozdravil poškodbo mečne mišice, je v nalivu zaploskal še Ljudski vrt.

Trenirali na umetni travi »Če bomo tako igrali, bomo danes zmagali,« je prepričan Tavares. »Pripravljeni smo tako fizično kot mentalno. Trenirali smo na umetni travi, trener je naredil vse za nas.« Kar pa ne pomeni, da takšna zelenica vsem ustreza, kot je razkril Milanič. »Fantje umetne trave ne marajo. Oddelali smo tri treninge na umetni travi, zelo smo pazili na drugačne obremenitve, da ne bi prišlo do poškodb.« Nič lažje ne bo, ker je Maribor predlani gostoval na Islandiji in na poti do lige prvakov izločil FH. »Podlaga bo njihova prednost, pa tudi tekmovalni ritem. Na naši strani je kakovost, ki jo moramo pokazati na igrišču,« je prepričan. Vedel je, da bo pri tako širokem kadru nekoga moral pustiti doma. Če Luka Zahović ni odpotoval zaradi poškodbe, zaradi česar se v napadu Milanič po odhodu Jana Mlakarja odloča bodisi za Tavaresa bodisi za Jasmina Mešanovića, za Gregorja Bajdeta in prvega podajalca lanske sezone Amirja Derviševića ni več prostora na letalu. Povrhu edina nista dobila minut na generalki, a Milaniča, ki v sredini zaupa Alexandru Cretuju, čaka še večji test v obrambi. Ni skrival razočaranja, ker je zadnja vrsta (z izjemo tekem z Mozirjem in Dravinjo) vselej prejela zadetek. Špiro Peričić se še prilagaja, Saša Ivkovič in tudi Kenan Pirić pa se privajata na življenje brez Marka Šulerja.

Valur ni kot FH Valur, drugi najtrofejnejši klub Islandije, ki nikdar ni preskočil prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, predlani pa so ga v Evropi izločile Domžale, je po oceni Zlatka Zahovića stopničko, dve višje, kot je bil FH. S Sašem Gajserjem sta si v živo ogledala četrtkovo ligaško zmago proti KA Akureyri (3:1), ko je Valur zmagal tretjič zapored in popravil slab začetek prvenstva, ki se je začelo aprila. »Tehnično so zelo dobri, nevarni iz prekinitev. Celotno sezono so igrali v eni postavitvi, zdaj, ko se je vrnil Patrick Pedersen, najboljši strelec v lanski sezoni, so se postavili drugače,« je analiziral Milanič, ki ve, da sta bila vratar Hannes Halldorsson in branilec Birkir Sävarsson v kadru, ko je Islandija na Euru 2016 prilezla vse do četrtfinala.