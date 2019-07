Neymar je Barcelono zapustil pred le dvema letoma, ko je k francoskemu PSG prestopil za rekordnih 222 milijonov evrov. Kljub temu mediji zadnjih nekaj mesecev poročajo, da si želi Brazilec na vsak način zapustiti Pariz in se vrniti k španskemu prvaku. Tokrat se je z vodstvom francoskega delodajalca zapletel zaradi odsotnosti s treninga v predsezoni.

»Vodstvo Paris Saint-Germaina lahko potrdi, da Neymar ni bil prisoten na dogovorjenem kraju, čeprav pred tem ni dobil dovoljenja za odsotnost. Klub obžaluje dogodek,« so sporočili Parižani. Športni direktor francoskega prvaka Leonardo Araújo je pred tem, kot poroča tudi BBC, že dejal, »da lahko Neymar zapusti klub, v kolikor bo na mizi ponudba, ki bo ustrezala vsem vpletenim«. »Toda do danes nimamo informacije o morebitnem zainteresiranem kupcu ali o višini ponudbe. PSG si želi igralcev, na katere se lahko zanese, da bodo ostali in s klubom gradili velike zgodbe.«

Brazilski mediji pa so po drugi strani citirali besede Neymarjevega očeta, ki trdi, »da so v klubu vedeli za izostanek«, saj je njegov sin manjkal zaradi aktivnosti, vezanih na njegovo dobrodelno organizacijo.« »Obveznosti nismo mogli odložiti, klubu se bo ponovno pridružil 15. julija.«

Španski mediji so poročali, da je Neymar za povratek v Barcelono pristal na bistveno znižanje letne plače, njegov sedanji delodajalec pa je že napovedal, da bo njegova odsotnost s prvega treninga predsezone ustrezno sankcionirana.