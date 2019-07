"Od današnjega dne odvisnosti od rib bo do konca leta Evropa odvisna od uvoza ribiških izdelkov. Več kot polovica evropske letne potrošnje rib prihaja iz neevropskih držav, od tega polovica iz držav v razvoju," so navedli v WWF.

Evropa je največji svetovni trg za ribe in morsko hrano. Evropejec v povprečju na leto zaužije 22,7 kilograma rib. Največ jih v povprečju pojedo na Portugalskem (55,3 kilograma) in v Španiji (46,2 kilograma), sledijo Litva, Francija in Švedska. Prebivalec Slovenije v povprečju poje 10,8 kilograma rib na leto.

Evropski dan odvisnosti od rib je letos tako kot lani ostal 9. julij, države pa imajo svojega različno. Slovenija ga ima 15. februarja, Avstrija 17. januarja, Italija 6. aprila, Portugalska 5. maja, Španija 26. maja.

Čeprav so se nekatere ribje zaloge zaradi ukrepov skupne ribiške politike stabilizirale, samooskrbnost Evrope ostaja premajhna in prekomerni izlov prevelik, so opozorili v WWF. Po ocenah Evropske komisije je prelovljenih 41 odstotkov ribjih zalog, v Sredozemlju je ta številka pri 88 odstotkih.

V WWF so zato znova opozorili na projekt Fish Forward, s katerim želijo povečati zavest kupcev in poslovnega sektorja o pomembnosti izbire trajnostnih morskih proizvodov in njihovem vplivu na svetovna morja in ljudi. O tem jih osveščajo v spletnem vodniku kateroribokupiti.si.