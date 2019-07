Načrtovana prodaja vključuje 108 tankov Abrams, 250 raket Stinger in s tem povezano opremo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so sporočili iz agencije ameriškega obrambnega ministrstva za obrambno sodelovanje, bo to orožje pomagalo Tajvanu pri soočanju s trenutnimi in prihodnjimi regionalnimi grožnjami ter izboljšalo njegovo varnost ob ohranjanju politične stabilnosti in vojaškega ravnotežja v regiji.

Kitajska, ki ima Tajvan za del svojega ozemlja, je bila minuli mesec kritična do ameriških načrtov. Zunanje ministrstvo v Pekingu je pozvalo Washington, da ustavi prodajo, saj da gre za »izjemno občutljivo in škodljivo« odločitev.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Shuang je pozval ZDA, naj spoštujejo politiko ene Kitajske, v skladu s katero ZDA priznavajo samo oblasti v Pekingu.

V uradu tajvanske predsednice Tsai Ying-wen so se zahvalili ZDA za podporo. "Tajvan bo pospešil vlaganja v nacionalno obrambo in še naprej krepil varnostno partnerstvo z ZDA in drugimi podobno mislečimi državami, da bi skupaj zagotovili regionalno varnost in stabilnost," je izjavil tiskovni predstavnik Xavier Chang.