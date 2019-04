V nedeljo okoli 11. ure po lokalnem času sta dva kitajska lovca j-11 prečkala sredinsko črto Tajvanske ožine, ki določa mejo med Kitajsko in Tajvanom. Malo zatem so v zrak svoja letala poslali tudi Tajvanci. Otoška država, ki jo Kitajska sicer obravnava kot uporniško provinco, je Peking obtožila »neodgovornega provociranja«. Tajvanski mediji poročajo, da je nedeljski izlet kitajskih lovcev sprožil 10-minut napetega opazovanja letal obeh vojsk.

»Dva reaktivca PLAAF J-11 sta s prečkanjem sredinske črte Tajvanske ožine kršila tihi sporazum, ki velja že dolgo,« so v izjavi za javnost sporočili s tajvanskega zunanjega ministrstva. »Šlo je za namerno, neodgovorno in provokativno dejanje. Obvestili smo regionalne partnerje in obsodili kitajsko obnašanje.«

»Kitajski reaktivci so leta 1999 pogosto prečkali sredinsko črto,« je za CNN pojasnila direktorica možganskega trusta China Power Project Bonnie Glaser. »Od tedaj so kitajski reaktivci občasno leteli proti sredinski črti, a nato obrnili. Prečkali je niso že dolgo. Po nekaterih ocenah že 20 let.« CNN piše, da naj bi črto prečkali tudi leta 2011, a tedaj nenamerno.

Tajvan se je od Kitajske sicer odcepil leta 1949, ko so oblast nad celinsko Kitajsko prevzeli komunisti, nacionalisti pa so pobegnili na otok ter Tajpej razglasili za začasno glavno mesto Republike Kitajske.

Peking želi ponovno združitev

Kitajska vojska je v zadnjem letu močno povečala število vaj v okolici Tajvana. Kitajski predsednik Xi Jinping je za nameček v začetku leta neodvisnost Tajvana razglasil za »slepo ulico«.

Tajska je že prejšnji teden izrazila željo, da bi od ZDA kupili nove lovce f-16 in težke tanke m1. Kitajsko ministrstvo za obrambo je željo označilo za »nevarno«. Pri tem so z ministrstva sporočili še, da se iskreno zavzemajo za »miroljubno ponovno združenje«, so pa pripravljeni sprejeti »vse potrebne ukrepe«, da bi »zaščitili narodno suverenost, teritorialno integriteto ter zaščitili mir in stabilnost v ožini«.

Kitajske zračne silo so minulo nedeljo dvignile napetost tudi na Japonskem, ko je jata štirih kitajskih bombnikov dolgega dosega xian h-6k, dveh lovcev ter še dveh letal z napravami za motenje radarjev in zbiranje podatkov letela po sicer mednarodnem zračnem prostoru med japonskima otokoma Okinava in Mijako. Tudi v tem primeru je prelet sprožil odziv in aktivacijo japonskih zračnih sil.