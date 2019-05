Ameriške vojaške ladje sicer večkrat plujejo skozi Tajvansko ožino. Po mnenju ZDA so namreč to mednarodne vode in ne kitajske ozemeljske vode. Po navedbah medijev je bilo tokratno vplutje ameriških vojaških ladij že peto letos.

Tajvansko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da pozorno spremljajo premike v morju in zračnem prostoru na območju zaradi »zagotavljanja miru in stabilnosti v regiji«, dodaja AFP.

V bližini Guama v zahodnem Tihem oceanu pa so danes stekle obsežne vojaške vaje, v katerih sodeluje 3000 vojakov iz ZDA, Japonske, Južne Koreje in Avstralije. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost ameriške sedme flote, je njihov cilj »krepitev sposobnosti in praktičnega sodelovanja na morju«.

Napetosti med ZDA in Kitajsko se v zadnjem obdobju vse bolj stopnjujejo, zaostruje se predvsem trgovinska vojna. Peking je ta teden že obsodil dogodek, ko so ameriške ladje plule mimo spornih otokov v Južnokitajskem morju, ki si jih lasti Kitajska.