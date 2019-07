Občinski pogled na električna kolesa je za časom

Na ljubljanski občini, ki bo prihodnje leto gostila največjo kolesarsko konferenco na svetu, pravijo, da občani ne potrebujejo električnih koles. Stališče je povsem sprto s sodobnimi trendi, občinsko prometno politiko in strategijami na ravni EU. V ljubljanskih kolesarskih združenjih so nad odklonilnim odnosom do e-koles začudeni.