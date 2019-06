Postajališča Biciklja zjutraj pogosto prazna

Uporabniki sistema Bicikelj so z njim zadovoljni, si pa želijo, da bi bilo na voljo (še) več koles. Občina in Europlakat medtem napovedujeta novo širitev sistema, nazadnje so kolesarji v začetku junija dobili novo postajališče ob Celovški cesti.