Sedem električnih avtomobilov se je na pot podalo v četrtek iz italijanskega narodnega parka Gran Paradiso. Do Bleda bodo prevozili skupno 1600 kilometrov prek šestih držav; poleg Italije in Slovenije bodo obiskali še Francijo, Švico, Lihtenštajn in Avstrijo.

Alpine Pearls (Alpski biseri) je ime združenja alpskih občin, ki si delijo željo po vpeljavi čim bolj trajnostnih oblik mobilnosti. "S tem projektom želimo kot eno takšnih oblik izpostaviti električne avtomobile, obenem pa preveriti, kako takšna mobilnost deluje v praksi," je za STA povedal Rogelj, ki se tudi sam udeležuje odprave.

S prometno preobremenjenostjo se po njegovih besedah sooča tudi Bled. "Vemo, da te težave ni mogoče rešiti iz danes na jutri, temveč z majhnimi koraki. Dogodki, kot je Alpine Pearls E-Tour, je eden takšnih majhnih korakov," je dejal.