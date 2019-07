Udeleženci drugega izleta se bodo v četrtek zbrali že ob 7.15 na kranjski avtobusni postaji. Z redno avtobusno linijo se bodo odpravili proti Bašlju in Preddvoru, kjer bodo spoznavali naravno in kulturno dediščino območja, se s čolnom popeljali po jezeru Črnjava ter se nato z avtobusom vrnili v Kranj. »Organizacija izleta, avtobusni prevozi, vodeni ogledi ter vse ostalo je brezplačno. Spodbujamo vas, da na zbirno mesto pridete peš, s kolesom ali avtobusom, vlakom ali v sopotništvu,« so zapisali organizatorji. Gre za testni izvedbi mobilnostnih shem, ki so jih pripravili z namenom uživanja v naravnih, kulturnih in kulinaričnih doživetjih na območju osrednje Gorenjske s pomočjo avtobusa, kolesa in hoje. Prijave, število mest za oba izleta je namreč omejeno, zbirajo do srede na elektronskem naslovu info@ctrp-kranj.si in po telefonu številka 040 733 344. pe