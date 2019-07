Ob trku tople zračne mase s hladno, ki je k nam prišla iz severa, je zaradi počasnega premikanja nevihtnih celic popoldne in zvečer prihajalo do neviht in toče.

V Ratečah je tako po pisanju portala 24ur ob nevihti s sodro padlo 35 litrov padavin na kvadratni meter, popoldne je neurje s točo pustošilo po Krasu.

»Toča je skoraj popolnoma uničila letošnji pridelek v vinogradih in na vrtovih na območju vasi Škrbina in Rubije. Na cesto med Komnom in Branikom je padlo veliko vejevja in nekaj dreves, kar so gasilci tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva že očistili. V samem Komnu pa je potrgalo električne žice javne razsvetljave, tako da je del kraja danes v temi,« je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Komen Miloš Lozej.

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje je neurje tudi v Sežani podiralo drevje, gasilci pa so morali v mestu iz poplavljenih objektov črpati vodo.

Kot so za STA povedali tamkajšnji gasilci, je meteorna voda zalila tudi več objektov v Mozirju, kjer je neurje spremljala toča debeline dveh centimetrov, ki pa ni naredila škode na objektih.

Ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, napovedujejo meteorologi na Agenciji RS za okolje. Krajevne nevihte, tudi z močnejšimi nalivi se bodo še pojavljale, a do jutra ponehale. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Bolj sončno bo popoldne.

Petek bo sončen in vroč, saj se bo skoraj povsod po Sloveniji ogrelo nad 30 stopinj Celzija. Podobno bo tudi večji del sobote, pozno popoldne in zvečer pa se bodo ob približevanju nove hladne fronte spet pojavile nevihte, ki jih lahko pričakujemo tudi v nedeljo. Po vsej državi se bo s prihodom nove hladne fronte ohladilo.