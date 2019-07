V ponedeljek bo sprva deloma sončno, sredi dneva pa se bo pooblačilo. Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo popoldne zajele vso Slovenijo in ponehale šele v noči na torek. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, tudi pojav toče ni izključen.