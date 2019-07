Načrt prestrukturiranja je v nedeljo sprejel nadzorni svet banke. Glavni izvršni direktor Christian Sewing je po zasedanju nadzornikov sporočil, da so potrdili najbolj temeljito preobrazbo banke v desetletjih. V letu 2022 bo imel ta bančni velikan po svetu še 74.000 zaposlenih.

Načrt prestrukturiranja naj bi stal 7,4 milijarde evrov. Banka želi znižati stroške poslovanja za šest milijard evrov.

Aprila so propadla pogajanja o združitvi z banko Commerzbank, ker pri slednji ni bilo veliko interese za združitev z Deutsche Bank, ki je nekoč skušala konkurirati ameriškim velikanom Wall Streeta, vendar pa je najbolj znana po škandalih, preiskavah in kaznih, ostalo pa ji je še tudi veliko slabih naložb iz časa finančne krize, zaradi česar je v minulih letih ustvarjala visoke izgube in se šele lani vrnila k dobičku. A bo predvidevanjih bo konec meseca spet poročala o izgubi 2,8 milijarde evrov v drugem četrtletju letošnjega leta.

Najbolj pa je zadnje čase znana zato, ker je bila edina velika banka, ki je bila pripravljena zagotoviti posojila Donaldu Trumpu, ko so se ga zaradi velikih dolgov in izgub v 90. letih velike ameriške banke odkrižale.

Kongresni demokrati vodijo preiskave o tem in so od Deutsche Bank zahtevali finančne informacije o Trumpu, družini in podjetju. Banka je privolila v predajo informacij, čeprav je Trump skušal to blokirati na sodišču. Zvezno sodišče je njegovo zahtevo zavrnilo, vendar se namerava pritožiti vse do vrhovnega sodišča ZDA.

Banka je ob tem januarja z ameriškim pravosodnim ministrstvom dosegla dogovor o plačilu 7,2 milijarde dolarjev kazni zaradi zavajanja vlagateljev pri trgovanju z vrednostnimi papirji na osnovi hipotek pred krizo leta 2008.

Potem je dobila kazen 630 milijonov dolarjev zaradi pranja ruskega denarja. Deutsche bank je morala prav tako plačati ameriškim in britanskim regulatorjem 2,5 milijarde dolarjev kazni zaradi manipulacij z obrestnimi merami.