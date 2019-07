Nemčija in Sachesring, prizorišče nove dirke v razredu motoGP, je očitno več kot pisano na kožo Marcu Marquezu. Španec je na dirki naravnost ponižal tekmece, saj je zmagal z lepo prednostjo in še povečal naskok pred zasledovalci v skupnem točkovanju. Tekmeci so se tudi to pot morali bojevati za preostala mesta.

Marquez pokazal na Vinalesa

»To je bila popolna dirka. Od začetka do konca sem imel vse pod nadzorom. Malce slabše sem startal, a sem vedel, da bom v prvi ovinek lahko zaviral kasneje kot drugi. Prva dva kroga sem bil potem namenoma malce počasnejši, da sem dobro ogrel pnevmatike, potem sem lahko pritisnil na plin. Ko je bila prednost dovolj velika, sem upočasnil tempo in se med vožnjo ukvarjal še z drugimi mislimi, recimo z bratom Alexom, ki je zmagal v razredu moto2,« je bil po prihodu v cilj zadovoljen Španec. Kasneje je še dodal, da trenutno razmere na stezi kažejo na to, da bo njegov največji tekmec v prihodnje ekipa Yamahe in Maverick Vinales, ki je dejansko iz dirke v dirko hitrejši in je trenutno tudi najhitrejši Yamahin dirkač. Posebej ker je to pot hitri Fabrio Quartararo, ki je bil eden od resnih Marquezovih tekmecev, padel in ostal brez uvrstitve.

Po dirki pa je Maverick Vinales povedal: »Že pred startom smo vedeli, da bomo težko prehiteli Marqueza. Zato je bil naš cilj drugo mesto in to smo izpolnili. Dirka je bila napornejša predvsem zaradi pritiska Cala Crutchlowa, a ko je še on potem dodobra obrabil pnevmatike, sem zadnja dva kroga odpeljal v miru.« Cal Crutchlow je na dirki nastopil s kar pošteno poškodbo noge, ki jo je skupil le nekaj dni pred dirko med kolesarjenjem, a to ga vseeno ni preveč oviralo na poti do zmagovalnih stopničk: »Dirka je bila solidna, a tudi nič več kot to. Bolj kot sam rezultat me veseli napredek za konec tedna. Začeli smo res skromno in se počasi vzpenjali. Kaj več mi je na koncu onemogočila obrabljena zadnja pnevmatika. Enkrat me je skoraj streslo z motocikla in to je bilo opozorilo, da vseeno ne smem zahtevati preveč.«

Marc Marquez je s to zmago ponovno potrdil, da je na stezi Sachsenring več kot domač. Ob tem je tudi izenačil rekord Valentina Rossija, ki je na stezi v Mugellu med letoma 2002 in 2008 zmagal sedemkrat v razredu motoGP. To je zdaj v Nemčiji uspelo tudi Marquezu. Rekord največ zmag na eni stezi v motoGP še vedno nosi Rossi, in sicer osem na stezi v Assnu. Tako bi lahko Marquez naslednje leto izenačil tudi ta rekord. Rossi je sicer letošnjo dirko v Nemčiji končal kot skromni osmi.