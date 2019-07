Mobilniki s pregibnimi zasloni so spet na sporedu. Tako trdi ameriški poslovni portal Bloomberg, ki se sklicuje na anonimne, a preverjene vire. Južnokorejski tehnološki velikan je glede na trditve virov že končal posodobitev dizajna mobilnika galaxy fold. Z novo obliko naj bi odpravili težave, ki so prišle na dan že kmalu po prvih testiranjih recenzentov.

Po novem je zaščitna plastična folija, ki prekriva zaslon, raztegnjena čez robove telefona in prekrita z ohišjem, ki obkroža robove telefona. Za to spremembo so se pri podjetju odločili, ker so številni recenzenti plastično folijo pomotoma odstranili, saj so menili, da gre za običajno folijo, kakršne smo vajeni pri običajnih mobilnikih. Temu ni tako, saj je v primeru galaxy folda že kmalu po odstranitvi folije prišlo do težav z zaslonom. V novi različici takšna pomota ni več mogoča, saj zaščitne folije ni več mogoče ročno odstraniti.

Poleg tega so pri južnokorejskem podjetju na novo zasnovali tečaje oziroma mehanizem za pregibanje. Ta po novem pomaga nategniti folijo oziroma zaslon, s čimer naj bi zmanjšali opaznost pregiba na razprtem zaslonu. Pred tem so se recenzenti pritoževali, da se je že po nekaj pregibih po sredini zaslona pojavila guba oziroma vdolbina.

Bloombergovi viri poročajo še, da je izdelava novih galaxy foldov trenutno v sklepni fazi, nove komponente pa korejsko podjetje že pošilja v Vietnam, kjer stoji glavna tovarna za sestavljanje njihovih mobilnikov. Podatka o novem datumu, kdaj bodo galaxy fold tudi zares začeli prodajati, za zdaj še ni, najverjetneje pa pri podjetju ciljajo na ponovni izid pred božičem. Tedaj je namreč najugodnejši termin, saj se potrošnja za naprave v času nakupovanja daril močno poveča.