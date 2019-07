Prvorojenca vojvode in vojvodinje sussekške je krstil canterburyjski nadškof Justin Welby, ki je tudi poročil Harryja in Meghan, poroča britanski BBC.

Krstu so med drugim prisostvovali Harryjev brat, princ William s soprogo Kate ter Harryjev oče, princ Charles s soprogo Camillo.

Kraljevi par se je odločil, da bo krst dvomesečnega otroka potekal v ožjem krogu brez prisotnosti medijev. Uradne fotografije je posnel Chris Allerton, ki je bil tudi uradni poročni fotograf. Fotografije naj bi objavili kasneje. Par se je tudi odločil, da javnosti ne bodo razkrili imen Archiejevih botrov.

Kljub temu sta se Harry in Meghan držala nekaterih kraljevih tradicij. Archie je bil med drugim oblečen v ročno izdelano repliko krstne obleke, ki jo je nosila najstarejša hči kraljice Viktorije. To obleko so nosili otroci kraljevi družine za krst že zadnjih 11 let. Sešila jo je šivilja kraljice Elizabete II. Angela Kelly.