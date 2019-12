»Njuni visokosti, vojvoda in vojvodinja sussekška preživljata zasebno družinsko življenje v Kanadi,« je dejala njuna tiskovna predstavnica. »Odločitev za bivanje v Kanadi odraža, koliko jima ta država Commonwealtha pomeni,« je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Dobrodošlico paru in njunemu 7-mesečnemu sinu je zaželel tudi kanadski premier Justin Trudeau. »Princ Harry, Meghan in Archie, želimo vam mirno in blagoslovljeno bivanje v Kanadi,« je zapisal na Twitterju.

Že sredi novembra so sicer sporočili, da božičnih praznikov letos ne bodo preživeli z drugimi člani kraljeve družine, ampak z materjo vojvodinje sussekške Dorio Ragland. Dodali so, da je to v skladu z ravnanjem drugih članov kraljeve družine v preteklosti.

Odločitev vnuka in njegove soproge pa podpira tudi kraljica Elizabeta II. V preteklosti namreč božiča s kraljevo družino nista preživela tudi Harryjev starejši brat William in njegova soproga Kate. Bila sta skupaj s Katinimi starši.

Kraljica se je sicer že v petek odpravila na kraljevo posestvo v Sandringhamu, kjer britanska kraljeva družina tradicionalno preživi božične praznike.

Njen soprog, princ Philip pa je že od petka v bolnišnici. Gre za zdravljenje že prej obstoječega zdravstvenega stanja, so sporočili iz Buckinghamske palače. Ni znano, ali bo za božič s kraljevo družino.