Po več kot desetletju, ko je podvig v Parizu uspel Katarini Srebotnik, je bil slovenski tenis s Polono Hercog na pragu nove uvrstitve v osmino finala turnirja največje četverice. Štajerka je imela v tretjem krogu Wimbledona proti Američanki Cori Gauff po dobri uri igre dve zaključni žogici, ju zapravila ter po dveh urah in 47 minutah priznala premoč petnajstletnici. Štajerka je zapravila največjo priložnost v karieri, da bi se uvrstila v drugi teden Wimbledona in dobila priložnost na manični ponedeljek, ko bo v Londonu vseh 16 dvobojev osmine finala v moški in ženski konkurenci.

Štajerka je dvoboj začela odločno, Američanka, ki se je po dveh presenečenjih prvič znašla v vlogi favoritinje, prestrašeno. V prvem nizu ni skoraj pol mlajši tekmici pustila niti ene priložnosti za odvzem servisa. Začetni udarec je deloval brezhibno, najbolje letos v Londonu. Hkrati je ves čas pritiskala na petnajstletnico in ji grozila z odvzemom servisa. Prvič ji je to uspelo v sedmi igri, ko se je rešila s preverbo s sokoljim očesom, sicer bi izgubila igro. Pri vodstvu s 4:3 je Polona Hercog zaključila niz z osmimi zaporednimi točkami, od katerih je Cori Gauff v deveti igri naredila kar tri dvojne napake.

V drugi niz je Slovenka vstopila odločno, povedla s 3:0. Pri vodstvu s 5:3 je imela na servis tekmice prvo zaključno žogico, a je Cori Gauff zadela stransko črto. Pri vodstvu s 5:4 je imela drugo zaključno žogico, a storila dvojno napako. Roka se je Štajerki »skrajšala«, delala je vse več neizsiljenih napak, kljub temu pa v podaljšani igri vodila s 5:3. V nadaljevanju je celo prekinila točko, a je preverba s sokoljim očesom pokazala, da je bila žogica natančna. Polona Hercog je zapravila številne priložnosti, da bi končala dvoboj v dveh nizih, a se je priložnosti v odločilnih trenutkih ustrašila. V odločilnem nizu je Američanka povedla s 4:1, Slovenka izenačila na 4:4. Po slabi uri je Cori Gauff izkoristila prvo zaključno žogico in se na veselje polnega osrednjega stadiona uvrstila v osmino finala, kjer se bo v ponedeljek pomerila s sedmo nosilko in nekdanjo številko 1 Simono Halep. Danes bodo preostali dvoboji šestnajstine finala v moški in ženski konkurenci, v nedeljo pa bo prosti dan.

Novak Đokovič izgubil niz Prvi niz je danes izgubil Novak Đoković. Hubert Hurkacz je vnovič potrdil, da je eden najobetavnejših igralcev na svetu, Srbu pa je moral po Parizu priznati premoč na drugem zaporednem turnirju največje četverice. Đoković večkrat trenira s Poljakom, ga zelo ceni in je prepričan, da ga čaka zelo uspešna kariera. »Hubert si je zaslužil čestitke publike, saj je prvi dve uri igral odlično. V tretjem nizu sem igral praktično brez napake, v četrtem pa zelo solidno. Najbolje sem se počutil pri lastnem začetnem udarcu, kar mi vliva upanje za naprej. Veliko igram z mladimi igralci, tako da sem vselej zelo motiviran,« pravi Novak Đoković. Letošnji wimbledonski turnir je postregel s številnimi presenečenji. Danes je izpadel lanski finalist Kevin Anderson, ki je v prvih dveh krogih dobil vseh 34 iger na svoj servis. Danes mu je Guido Pella v prvih dveh nizih odvzel tri začetne udarce, tretji niz pa je Argentinec za največji uspeh v karieri dobil v podaljšani igri. »Igrati na osrednjem igrišču je nekaj posebnega. Premagati lanskega finalista pa še toliko bolje,« je bil navdušen Guido Pella, ki je že v drugem krogu pripravil presenečenje, ko je bil boljši od predlanskega finalista Hrvata Marina Čilića. Argentinec se bo na manični ponedeljek pomeril z Milošem Raonićem. Kanadčan črnogorskih korenin za zdaj igra odlično, saj se je uvrstil v osmino finala brez izgubljenega niza. Danes je v dvoboju odličnih serverjev povsem nadigral ameriškega velikana Reillyja Opelko. Zanimivo je, da je bil v zgornji polovici žreba še pred dvoboji tretjega kroga le Novak Đoković igralec, ki je med vsemi nastopajočimi dobil turnir za grand slam.

Po enajstih letih na travi dvoboj Federer – Nadal? Rafael Nadal je v drugem krogu proti Nicku Kyrgiosu prestal prvi večji wimbledonski test. V dvoboju, polnem emocij zaradi Avstralčevih izjav v preteklosti, je bil Španec najboljši v odločilnih trenutkih, saj je dobil podaljšano igro tretjega in četrtega niza. »Vesel sem, da je ta dvoboj za mano. En teden ste me novinarji spraševali le o tej tekmi. Čutim žogico, igram dobro in gremo naprej,« odgovarja Rafael Nadal. Danes čaka Španca nov močan nasprotnik. To bo Jo-Wifried Tsonga, ki za zdaj na Wimbledonu še ni izgubil niza. Roger Federer prvega resnejšega testa letos na igriščih All England Cluba še ni imel in ga tudi ni pričakovati v današnjem dvoboju, ko se bo pomeril s Francozom Lucasom Poillom. Glede na to, da sta tako Federer kot Nadal postavljena v spodnji polovici žreba, lahko pride do njunega medsebojnega dvoboja v polfinalu. Velika tekmeca bi se v tem primeru na travi pomerila po enajstih letih. Spomin, ko je leta 2008 Nadal v finalu v odločilnem nizu ugnal Federerja z 9:7, je za marsikoga še živ. V primeru, da bi prišlo do 41. medsebojnega dvoboja, ki si ga želi ves svet razen njunih tekmecev, bi se pomerila drugič v slabih dveh mesecih. Na Rolandu Garrosu sta se namreč Federer in Nadal pomerila na pesku po osmih letih, v polfinalu pa je bil s 3:0 v nizih boljši Španec.