Teniški navdušenci so se pravzaprav namuznili takoj po žrebu odprtega prvenstva Anglije, ko je postalo jasno, da se lahko Španec in Avstralec srečata v drugem krogu, kar se je nato tudi res zgodilo. Na včerajšnji tekmi je po dobrih treh urah napetega tenisa slavil Nadal, in sicer v štirih nizih s 6:3, 3:6, 7:6 (5), 7:6 (3).

Srečanje igralcev, ki sta v preteklem obdobju izven igrišč nekajkrat izmenjevala besede – Kyrgios se je obregnil celo ob Špančevega strica in dolgoletnega trenerja Tonija –, je bilo vidno naelektreno. Avstralec se seveda ni mogel upreti zanj značilnemu spodnjemu servisu, kar je sicer proti Nadalu, ki ob servisu nasprotnikov stoji globoko za osnovno črto, zelo dobro orožje. Španec je vse skupaj pospremil z nasmeškom, so pa reakcije ob ključnih točkah razodele, kaj se kuha v mislih obeh igralcev.

Posebej vroče je bilo v tretjem nizu, ko je Kyrgios Nadala, ki je ob eni izmed točk prišel k mreži, z močnim udarcem poskušal namerno zadeti v telo, žogica pa se je odbila od roba Špančevega loparja. Po tekmi je nato namero celo prostodušno priznal: »Zakaj bi se opravičil. Koliko grand slamov je osvojil, koliko denarja ima na bančnem računu? Mislim, da lahko brez težav preživi udarec v prsa, sploh se mu ne nameravam opravičiti.«

Nadal, ki ga zdaj čaka dvoboj s Francozom Jo-Wilfried Tsongajem in ima na sveti travi dva naslova, pa je dogodke pospremil takole: »Ne pravim, da Nick počne te stvari zaradi tega, da bi jezil nasprotnike, je pa res, da je včasih nevaren. Ni nevarno zame, temveč za linijske sodnike in gledalce, saj lahko žogica ob teh udarcih zleti kamorkoli. Če koga zadane v oko, potem je to problem.« Do naslednjič, torej.