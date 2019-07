»Za en dan od 8. do 18. ure zapiramo prometni dostop v Ukanc in omogočamo obisk tega dela Bohinja in naprej slapa Savice z organiziranimi brezplačnimi prevozi in pohodniškimi izleti,« je promocijski dan umirjanja prometa in spodbujanja trajnostnega turizma opisala Katarina Košnik iz Turizma Bohinj. Svoje vozilo lahko pustite na parkirišču z ugodno ceno parkiranja v Ribčevem Lazu ali na brezplačnem parkirišču v Bohinjski Bistrici ter se brezplačno z javnim prevozom pripeljete do cilja. »Prometna problematika alpskih dolin in prelazov ni pereča samo v Julijskih Alpah, pač pa v širšem alpskem prostoru. Hrup, prah, onesnaženost z delci in presežena nosilna zmogljivost okolja imajo negativen vpliv na naravo. Občina Bohinj in Turizem Bohinj že več let uspešno nadgrajujeta zgodbo trajnostne ureditve prometa v Bohinju. Zanimanje domačinov, turističnih delavcev, naravovarstvenikov in drugih deležnikov je, da se v Bohinju pritisk motornega prometa omili,« opisuje Košnikova.

Promocijski dan umirjanja prometa v Ukancu poteka hkrati s promocijskim dnevom umirjanja prometa na mangartski cesti, lani pa so ga izvedli v dolini Vrata. »Cilj tovrstnih akcij je spodbuditi obiskovalce k prepoznavanju prednosti tovrstnih prometnih režimov in hkrati upravljalcem podati izredno pomembno izkušnjo pri vzpostavljanju trajnega okolju prijaznega režima na izredno obremenjenih območjih Triglavskega narodnega parka,« opozarja Košnikova. pe