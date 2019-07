Le teden dni po zanimivi dirki v Assnu na Nizozemskem se bo karavana hitrih motociklistov pomerila na vročem asfaltu Sachsenringa. Za največjega favorita tokrat velja Marc Marquez, ki je na tej stezi do zdaj zmagal že šestkrat. Bo sledila še sedma zmaga? »Veselim se dirke na Sachsenringu, saj ta spada med moje najbolj priljubljene. Zavedam pa se tudi, da minuli rezultati zdaj ne pomenijo veliko. Veliko tekmecev mi pripisuje vlogo največjega favorita, toda to so govorili tudi za dirko v ZDA, tam pa sem nato padel. Naš šport je preveč nepredvidljiv, da bi se lahko zanašali na kar koli,« opozarja Marc Marquez.

Pri Hondi seveda še ne bodo mogli računati na poškodovanega Jorga Lorenza, dve zlomljeni vretenci s treninga v Assnu sta prevelika ovira za dirko v Nemčiji. Zato bo na njegov motocikel sedel njihov testni voznik, Nemec Stefan Bradl, ki pa je nastopil tudi že na dirki v Jerezu in takrat dosegel deseto mesto. Stefan Bradl se seveda veseli dirke pred domačim občinstvom: »Hondi sem zelo hvaležen za to ponujeno priložnost. Upam pa tudi, da se bo Jorge Lorenzo čim prej pozdravil in se vrnil na dirke.« Sicer je Nemec na Sachsenringu do sedaj najvišje prišel leta 2013, ko je osvojil četrto mesto.

V Nemčijo potujejo več kot optimistični tudi pri Yamahi, zmaga Mavericka Vinalesa v Assnu je dala modrim nov zagon. Kljub temu skušajo ostati z obema nogama trdno na tleh, kar v prvi vrsti velja za Valentina Rossija. Italijan je po dirki na Nizozemskem povedal, da imajo pri njih na žalost samo en hiter motocikel, na njem pa ne sedi on. »Za zdaj pri sebi ne opažam kakšnega posebnega napredka. Vsi vemo, da je v Nemčiji težko prehitevati, torej bo startno mesto odločilno,« pravi Valentino Rossi. Lani sta bila oba motociklista Yamahe v Nemčiji dovolj hitra za drugo in tretje mesto.

Nekdanji prvak Giacomo Agostini ima za Rossija bolj kot ne precej trdo, a verjetno tudi resnično teorijo. »Leta se poznajo vsem, tudi Valentinu ne prizanašajo. Bojim se, da ne more več povsem enakovredno držati koraka z mlajšimi tekmeci. Dirkanje ga še vedo veseli, a vprašanje je, ali bodo četrta in peta mesta še dovolj za njegovo motivacijo,« je povedal danes 77-letni Giacomo Agostini.

Za hitrega Fabia Quartararoja pa bo dirka na Sachsenringu, ki se ponaša z dokaj ozko stezo ter desetimi levimi in le tremi desnimi ovinki, nova izkušnja. Predvsem upa, da bo zdaj njegova desna roka manj obremenjena, kot je bila v Assnu. Mirneje se bo dirke lahko lotil dirkač Ducatija Danilo Petrucci, ki je zdaj dokončno podpisal pogodbo s sedanjo ekipo tudi za naslednjo sezono.