Festival v Karlovih Varih, idiličnem češkem termalnem letovišču, je tudi sicer nenavadna mešanica »visoke« in množične kulture, preprostega in glamuroznega. Svojevrstno protislovje izraža že vizualna podoba mesta, v katerem ob razkošju paviljonov, sprehajališč, hotelov in vil v dunajskem slogu vlada brutalistični hotel Thermal arhitektov Věre Machoninove in Vladimírja Machonina.

Vzhodno od zahoda

Del tega je nedvomno tudi sama zgodovina festivala, ki je bil nekoč zamišljen kot »festival A-kategorije za socialistične države«, po žametni revoluciji pa si je začel ustvarjati renome osrednjega filmskega dogodka v srednji in vzhodni Evropi. Da so organizatorji to dosegli, so morali po eni strani pritegniti velika filmska imena, kot so Miloš Forman, Lindsay Anderson, Annette Bening in Robert De Niro, po drugi strani pa so morali prikazati tudi dovolj zanimivih umetniških filmov – in predvsem avtorskih filmov iz regije, ki drugod ostajajo v ozadju, v Karlovih Varih pa jih ima priložnost videti tudi zahodno občinstvo.

Temu je od devetdesetih let dalje namenjen programski sklop Vzhodno od zahoda, ki se razvija še posebno v zadnjih letih – morda tudi zato, ker se razvijajo same vzhodne nacionalne kinematografije, ki jih predstavlja. Odličen primer je denimo Kosovo, od koder v zadnjih letih prihajajo izredno zanimivi filmi, med katerimi je veliko takih, ki jih posnamejo avtorice (Kosovo je ena prvih držav, kjer so uvedli zakonsko obvezno enakovredno financiranje filmov režiserk in režiserjev).

Letos je tak Agina hiša režiserke Lendite Zeqiraj, ki smo jo doslej poznali po kratkih in eksperimentalnih filmih, njen prvi igrani celovečerni film pa pripoveduje o skupini žensk in dečku, ki živijo v odročni koči v gorah. Agina hiša njihove zgodbe razkriva počasi in premišljeno: ozadje medvojne zlorabe in nasilja se razkrije šele skozi zaporedje njihovih vsakdanjih interakcij in pogovorov, ki zgodbe ne zapletajo na silo, temveč jo povedo minimalistično. Tema, ki pri tem še posebno zanima režiserko, je življenje na presečišču izkušnje spola in generacije, ki zaradi specifičnih zgodovinskih okoliščin v svojem doživljanju sveta ostaja osamljena.