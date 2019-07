Tarantino je po pisanju portala Indiewire za GQ Australia dejal, da po koncu režiserske kariere namerava ostati ustvarjalen ter se v prihodnje bolj prepoznava v pisanju scenarijev in dramskih tekstov. »Menim zgolj, da sem filmu dal vse, kar sem lahko,« je povedal ameriški režiser, ki podpisuje tudi filme Stekli psi, Šund, Ubiti Billa I in II, Neslavne barabe, Django brez okovov in Podlih osem.

Tarantino je ob premieri svojega aktualnega celovečerca Bilo je nekoč v Hollywoodu, v katerem igrata Brad Pitt in Leonardo DiCaprio in Margot Robbie, večkrat dejal, da je to film, ki predstavlja njegovo ljubezensko pismo Los Angelesu in obdobju konec 60. let minulega stoletja, ko se je še kot deček zaljubil v filmsko umetnost.

Dodal je, da je to tudi njegov najbolj oseben film, zato po pisanju portala Indiewire nekateri menijo, da je režiser opustil idejo o zaokroženi deseterici. Olje na ogenj je dolil sam režiser, ko je na vprašanje, ali bo po filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu sklenil režisersko kariero, dejal: »Če bo film resnično dobro sprejet, morda ne bom prišel do desetke. Morda pa bom res kar nehal! Morda se bom ustavil, ko bom v vodstvu. Bomo videli.«

Njegovi oboževalci še vedno dvomijo, da se bo Tarantino odpovedal režiji oziroma upajo, da to sploh ni res. Da se režiser ne šali z napovedjo slovesa od filmskega ustvarjanja, pa je potrdil tudi Pitt, ki je zaigral še v filmu Neslavne barabe: »Ne, zagotovo se ne pretvarja. Menim, da je smrtno resen.« Tudi igralec ni navdušen nad režiserjevo idejo, a kot je dejal, se Tarantino zaveda, da za režiserja ni najbolj, če ni v formi. Ga pa pomirja, da ima Tarantino že druge načrte in se tako ne bodo za dolgo poslovili. Nedavno je tudi petinpetdesetletni Pitt omenil, da mu ni več toliko do igranja, zelo rad pa stoji na drugi strani kamere, v ozadju, recimo kot producent.

V slovenske kinematografe film Bilo je nekoč v Hollywoodu prihaja sredi avgusta.