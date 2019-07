Nočna ohladitev v Ljubljanici

Z vročino se vsakdo spopada po svoje. Eni se pred žgočimi sončnimi žarki skrivajo pod dežniki, drugi si privoščijo hladno pivo ali špricar, tretji skočijo na morje ali do kakšnega jezera. Ravno prijetno osvežujoča voda je lahko odrešilna pri rekordno visokih temperaturah. A kaj, če do morja ne moremo? In če je jezero predaleč? Prva misel je – Ljubljanica. Pa kaj, če je ura tri ponoči. Pa kaj, če je reka tako umazana, da je svetlobna leta stran od dovoljenja za kopanje. To si je verjetno mislila oseba, ki je prejšnji teden s Tromostovja skočila v rjavo Ljubljanico. Se je pa nočna osvežitev malce zapletla – ograja na polici pod glavno ulico je bila namreč zaklenjena, tako da vrnitev na most (in prostost) ni bila mogoča. Počakati je bilo treba na gasilce, ki so odprli vrata, z njimi pa so prišli še ljubljanski policisti in reševalci.

Po avtocesti v razpadajočem vozilu

Ljubljanski policisti so v noči s torka na sredo lovili voznika avtomobila, ki se je po gorenjski avtocesti vozil v rahlo razpadajočem avtu. »Z njega so kar viseli deli,« so bili policisti jasni. Voznika so izsledili v bližini Vodic, razkril pa jim je vzrok stanja vozila – na avtocesti je namreč trčil v odbojno ograjo, a je brez ustavljanja vožnjo nadaljeval. Nič kaj presenetljivo ni dejstvo, da je vozil pijan. Lažje poškodovanemu šoferju so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi nesreče pa se bo še zagovarjal pred sodnikom.

Iz Drave rešili srnico

Gasilci so naši angeli v rumenem (odvisno od barve uniforme), ki na pomoč priskočijo vsem živim bitjem. V torek zjutraj so na dravskem obrežju ob reki v okolici Maribora reševali komaj kakšen mesec dni staro srnico, ki se zaradi betonske ograje ni mogla vrniti »domov«. Sprehajalci so v bližnjem gozdu opazili njeno mamo, srnica pa jo je po pričevanjih glasno klicala. Polno opremljeni gasilci so živalco sprva preplašili, ko so se ji približali, je odhitela v Dravo. Reševalna akcija je bila bliskovita: s pomočjo vrvi se je eden od gasilcev za srnico podal v vodo in jo prinesel na varno. Nepoškodovano so nato odnesli do gozda, kjer jo je že čakala odrasla srna. Podobnih primerov je čez leto več – mariborski gasilci so tako januarja letos kolegom iz Rač priskočili na pomoč pri reševalni akciji dokaj nespretne mačke, ki je padla v vodnjak. Tudi tista zgodba se je končala srečno.

Najbolj dišeč požar doslej

Ljubiteljem burbona nadaljnje branje odsvetujemo. V torek pozno zvečer je skladišče burbona znamke Jim Beam v Versaillesu v Kentuckyju zajel silovit požar. Z njim se je več ur borilo 40 gasilcev, zaradi alkohola pa je bil ogenj še posebno trdovraten sovražnik. Zgorelo je najmanj 45.000 sodov dokaj mladega, še ne povsem dozorjenega viskija, na srečo poškodovanih ni bilo, je pa povsem pogorelo šestnadstropno skladišče v velikosti nogometnega igrišča. »To je bil najbolj dišeč požar, ki sem ga gasil,« je stanje na pogorišču opisal eden od gasilcev. Kakšno škodo bo utrpelo podjetje, še ni znano. Nekaj približnih ocen je že zakrožilo po spletu – šlo naj bi za od 90 do 300 milijonov dolarjev. Za razjokat, vemo. A kakšen »ta kratek« bo morda omilil bolečino.

S skirojem po avtocesti

Priljubljenost električnih skirojev zadnje mesece raste tudi pri nas, z vse večjim številom uporabnikov pa se povečuje tudi pogostost (potencialnih) nesreč. In prav huda bi se lahko v ponedeljek pripetila 28-letnemu Nemcu, ki se mu ni več ljubilo čakati na vlak. Na mobilniku je vključil navigacijo in ji (slepo) sledil. Tako sploh ni pomislil, da vožnja s skirojem po avtocesti morda ni le samo slaba ideja, ampak tudi prepovedana. Na nemških avtocestah lahko namreč vozijo le vozila, ki dosežejo 60 kilometrov na uro (skiroju uspe doseči le tretjino tega). Mladenič je imel srečo – kot dva angela varuha sta ga na avtocesti eden spredaj in eden zadaj zaščitila voznika avtomobilov, ob prvem izvozu in šele po sedmih prevoženih kilometrih pa sta ga pospremila na varnejšo cesto, kjer je mladega moža pričakala policija s kaznijo.