Kampiranje v stanovanju ni priporočljivo Poletni prazniki kar kličejo po pikniku. Mrzla limonada, pivo, čevapčiči in bučke na žaru s prilogo dobre družbe. Če je prostih več dni, morda celo kampiranje. A kaj se zgodi, če ni sredstev ali časa za takšne podvige v naravi? Seveda lahko šotor postavite na domačem vrtu ali sredi dnevne sobe, vržete kak kos mesa na štedilnik in uživate. A pazite, saj se lahko hitro kaj sfiži. Kot pri tistem nesrečniku, ki je v torek popoldne, na dan državnosti, v stanovanju v Domžalah očitno nekaj počel s plinsko bombo oziroma jeklenko za kampiranje. Prišlo je do eksplozije, ena oseba pa je bila poškodovana, a njeno življenje ni bilo ogroženo. Nastalo je škode za 5000 evrov. Iz tuje nesreče se nikoli ne smemo norčevati, lahko pa se iz nje kaj naučimo. Torej – nikar ne kampirajte doma.

Tatvino izvedel s srajco Tatovi so vse bolj iznajdljivi. Ali pa ljudje vse bolj nepazljivi, zlasti ko s seboj nosijo pravo bogastvo. Sreda je bila zelo srečen dan za nepridiprava in malo manj za 36-letno žrtev. Zjutraj je namreč Koprčanki nekdo ukradel nahrbtnik, ki ga je obesila na zadnjo stran stola, nanj pa očitno ni dovolj pazila. Že tako je neprijetno, če nekdo »izgubi« dokumente in nekaj denarja, a se situacija zaostri, če gre za veliko vsoto. V torbi je gospa namreč imela dve denarnici, osebne dokumente, 950 evrov gotovine, bančne kartice in mobilni telefon, vse skupaj v vrednosti kar 2000 evrov. In kako je tat izvedel podvig? Prek nahrbtnika je nonšalantno odložil srajco, nato z njo vred s stola pobral nahrbtnik in jo popihal. Policija svetuje, da imate vredne predmete in denar vedno pod nadzorom. Če jih ne boste imeli vi, jih bodo imeli tatovi.

Ročna zavora “udarila” še enkrat Kakšne so možnosti, da ti prvi dan dopusta v morje uide avto? In kakšne so možnosti, da se to zgodi dvakrat v enem tednu? Majhne. Prejšnji teden smo lahko brali o nesrečnem in nespretnem lastniku škode s slovenskimi tablicami, ki je pozabil zategniti ročno zavoro med dvigovanjem gumijastega čolna iz morja s pomola v Grabarju na Cresu. Le nekaj dni kasneje so hrvaški mediji znova poročali o neprijetni nesreči drugega slovenskega turista. Skupina je z oplom corso čakala na trajekt v splitskem pristanišču. Voznik je tudi tukaj pozabil zategniti ročno zavoro, zato je avto zgrmel v morje. Domačini so sicer zavihali rokave in ga skušali zadržati z vrvmi, a misija ni bila uspešna. Nekaj minut je plaval po vodi, nato pa potonil. Na kopno so ga s pomočjo žerjava spravili šele potapljači. Morda bi bilo smiselno razmisliti o potovanju na morje z avtobusom ali pa o kakšni dodatni uri šole vožnje.

Na tirih ga ni zbudil niti vlak Izjemno nenavadna zgodba se je pripetila 23-letnemu Avstrijcu, ki je imel veliko več sreče kot pameti. Prejšnjo soboto zjutraj se je vračal domov, najverjetneje še malce »petkov«, a ga je premagala huda utrujenost, zato je v bližini Linza legel in odspal »eno kitico«. S tem sicer ne bi bilo nič narobe, a je za svojo posteljo izbral železniške tire. Enainpetdesetletni strojevodja vlaka je spečega mladeniča opazil, a mu je uspelo lokomotivo kljub zaviranju na vso moč ustaviti šele neposredno nad 23-letnikom. Kot po čudežu je ta nesrečo preživel le z odprto rano na kolenu, še bolj nenavadno pa je bilo, da je celotno zadevo prespal. Zbuditi ga ni mogel niti na smrt prestrašeni strojevodja. To je uspelo šele reševalcem, gospodič pa se je sam splazil izpod vlaka. Mogoče je k trdnemu spancu prispevalo dejstvo, da je imel v krvi 2,48 promila alkohola. Strojevodja zaradi pretresenosti poti ni mogel nadaljevati. Konec dober, vse dobro? Za moško Trnuljčico zagotovo.