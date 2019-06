Zbezljani konji prevrnili kočijo

»Zaradi prevrnitve kočije blizu Kromberškega gradu trije lažje poškodovani«. Ne, ne gre za desetletja staro novico. V torek zvečer se je namreč na cesti med Kromberškim gradom in Ravnico po klancu navzdol prevrnila konjska vprega. Po prikazu konjev in vprege so v lokalnem društvu na vožnjo popeljali potnici, a konji nad tem niso bili navdušeni. Zbezljali so, zaviranje kočijaža ni pomagalo, kočija se je prekucnila. Kočijaž se je ob padcu udaril v glavo in si zvil zapestje, potnici pa sta dobili nekaj odrgnin. O stanju konjičkov novogoriški policisti niso poročali.

S copati na maraton, v plavutkah v peskovnik

Nesreče v gorah niso prav nič smešne, na njihovo resnost vsako leto opozarjajo tako gorski reševalci kot policisti. Oboje najbolj razjezi, da se pohodniki v gore še vedno odpravljajo neprimerno opremljeni. Konec tedna so posredovali najprej na Golici, nato na Mali Mojstranki, kjer so planince reševali zaradi nizkih športnih čevljev, pa tudi zaradi premalo znanja in izkušenj v še vedno zimskih razmerah. »Nizki športni čevlji v gorah so kot copati na maratonu ali plavutke z masko v peskovniku. Nič od tega ne gre skupaj, le da v copatih lahko nehate teči, v peskovniku lahko snamete plavutko, v gorah pa imate, kar imate. In večkrat se izkaže, da tisto, kar imate, ni to, kar bi morali imeti,« je na zelo preprost, ljudski način skušal težavo brezglavega rinjenja v brege sleherniku razložiti predstavnik kranjskih policistov. Še enkrat je opozoril, da je treba v gore iti dobro pripravljen tako fizično kot psihično, v nevarnosti ne siliti, temveč se ob dvomu raje obrniti. Upamo, da njegov glas seže v deveto vas, da ne bodo z gora tudi letos s helikopterjem v dolino vozili planincev v japonkah.

Hiša ustavila avto

Krepko pijan voznik kombija je v torek na Bregu ob Savi zaradi kombinacije alkohola in vožnje preblizu roba ceste povzročil nesrečo. Trčil je v ograjo stanovanjske hiše, ki ga je »prisilno« ustavila, je novico o nesreči na edinstven način sporočil kranjski predstavnik policije. »Gre za logično posledico vpliva alkohola na voznika, ki pri taki stopnji alkohola v krvi (0,87 mg/l) vozi bolj kot ne na pamet,« je poudaril. Policisti bodo sodišču predlagali trajen odvzem dovoljenja. Vi pa si le zapišite za uho: če pijete, ne vozite.

S stolom nad vnuka

Šestinsedemdesetletna Barica iz okolice Koprivnice je decembra s stolom napadla 21-letnega vnuka. Priznala je, da se je spravila nanj, a zanikala, da bi za orožje uporabila stol. Vnuk je tistega jutra žalil sosedo na obisku, ta mu ni ostala dolžna, kmalu so žaljivke letele z vseh strani (ne pa tudi udarci). »Žalil je tudi mene, ni me pa napadel. A če ne bi bilo sosede, bi me zagotovo,« je Barica zaupala sodnici. Enaindvajsetletnik je priznal, da je babico odrinil v lonec za rože, da se je ta prevrnil, potrdil pa babičin napad. Sodnica je 76-letnico spoznala za krivo in ji naložila 81 evrov kazni, vnuka pa zaradi pomanjkanja dokazov oprostila.

Princ z milijardami zavrnil plačilo zapitka

Balkanski mediji so pred dnevi poročali o eni od največjih in najbolj luksuznih jaht na svetu, ki se je zasidrala v Dubrovniku. Na 141 metrov dolgem plovilu kraljuje sin emirja in šejka Združenih arabskih emiratov, čigar bogastvo ocenjujejo na desetine milijard dolarjev. Zato je še toliko bolj nenavadna novica lokalnega dubrovniškega dnevnika: živahna družba se je po zabavo na kopnem odpravila v Culture club Revelin v starem mestnem jedru. V VIP-predelu priljubljenega diska naj bi popili za 50.000 evrov drage pijače, vrhunski šampanjec pa naročali še za hostese. Ko je prišel čas za plačilo računa, ga za dekleta niso želeli poravnati. Zaradi težavnega zapleta (in gostov) so zaposleni poklicali policijo, eno osebo iz pomembne družbe pa naj bi celo odpeljali na postajo. Ko so se živci pomirili, stopnja alkohola pa znižala, so prišli tudi do dogovora glede plačila. Princ je s prijatelji tokrat že drugič obiskal Hrvaško. Vprašanje je, ali se bo vrnil še tretjič.