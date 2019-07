Letošnja denarna nagrada za nastop v prvem krogu najprestižnejšega teniškega turnirja znaša 50.000 evrov. Si pa organizatorji pridržujejo pravico, da nek odstotek ali kar celotno nagrado igralcu odvzamejo, če ocenijo, da se ta v dvoboju ni dovolj trudil in je namerno izgubil.

Samosvoj Tomić je v prvem krogu v torek po vsega 58 minutah s 6:2, 6:1 in 6:4 izgubil proti Francozu Jo-Wifriedu Tsongaju, zato so se odgovorni odločili, da Avstralcu vzamejo celotno denarno nagrado. Organizatorji imajo namreč to pravico, v kolikor ocenijo, da se igralec ali igralka v dvoboju ni dovolj trudil ali je namerno izgubil.

Dvoboj Avstralca in Francoza je bil drugi najkrajši moški dvoboj v zgodovini Wimbledona, odkar leta 2002 beležijo tudi časovne rekorde. Štiri minute manj je leta 2004 za zmago proti Kolumbijcu Alejandru Falli potreboval le Švicar Roger Federer.