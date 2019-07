Sedemintridesetletni Federer se je med 32 najboljših prebil že 70. na grand slamih, ko je ugnal Britanca Jaya Clarka s 6:1, 7:6 (3) in 6:2. Osemkratni zjagovalec tega turnirja, ki lovi svoj 21. naslov na turnirjih največje četverice, je proti 169. igralci sveta zbral kar 46 »winnerjev«.

»Malo sem se boril z igro z osnovne črte, toda pozneje sem igral bolje, ob tem pa sem dobil še nekaj pomoči z Jayevimi neizsiljenimi napakami,« je povedal izkušeni Švicar. Tega v 3. krogu čaka 27. nosilec, Francoz Lucas Pouille.

Veliko pozornosti je požel tudi obračun tretjega nosilca, Španca Rafaela Nadala, s kontroverznim Avstralcem Nickom Kyrgiosom. Boljši je bil Španec, ki je zmagal s 6:3, 3:6, 7:6 (5), 7:6 (3). Nadal, ki ga zdaj čaka Francoz Jo-Wilfired Tsonga, ima na sveti travi dva naslova.

V nadaljevanje turnirja se je sicer prebil še osmi nosilec, Japonec Kei Nishikori, manj uspeha pa je imel devetopostavljeni Američan John Isner, ki ga je po petih nizih izločil Kazahstanec Mihail Kukuškin.

Izpadel pa je tudi 13. nosilec in finalist Wimbledona 2013, Hrvat Marin Čilić, ki je izločil Portugalec Joao Sousa. Ciprčan Marcos Baghdatis je po porazu proti Italijanu Matteu Berrettiniju končal kariero.

Med ženskami dobro opravila Bartyjeva

Na ženskem delu turnirja je svojo nalogo dobro opravila Bartyjeva. V 2. krogu turnirja z nagradnim skladom 42,47 milijona evrov je prva igralka sveta po dveh nizih s 6:1 in 6:3 premagala Belgijko Alison van Uytvanck.

Zmagovalka odprtega prvenstva Francije zdaj napada še zmago v Wimbledonu in če ji to uspe, bo postala šele osma športnica s tem podvigom. Triindvajsetletna Avstralka se bo v tretjem krogu pomerila z Britanko Harriet Dart.

V 3. krog so se prebile tudi četrta nosilka, Nizozemka Kiki bertens, šesta nosilka, Čehinja Petra Kvitova, in deveta nosilka, Američanka Sloane Stephens. Turnir pa je presenetljivo hitro končala branilka naslova Kerberjeva. Peto nosilko je izločila 95. igralka sveta, Američanka Lauren Davis, ki je slavila z 2:6, 6:2 in 6:1.