»Francoski Tour so sanje vsakega kolesarja. Meni se bodo v soboto uresničile. Zelo sem vesel, da mi ekipa Bahrain Merida zaupa. Treba je vedeti, da je zelo težko dobiti mesto v ekipi. Veselim se, da bom del veličastnega Toura. Pravijo, da je to zares velika dirka. Upam, da jo bom v treh tednih lahko izkoristil in dobil tudi kakšno posebno priložnost zase,« se jutrišnjega začetka v Bruslju veseli Jan Tratnik. Novinec na dirki dirk bo tudi Matej Mohorič, zraven bo športni direktor Gorazd Štangelj, med spremljevalnim osebjem pa je še nekaj rojakov. Letos sicer ne bo Primoža Rogliča, ki je zaznamoval pretekli izvedbi, a tudi Mohorič in Tratnik bosta kakšen dan zagotovo zapeljala v ospredje.

Matej Mohorič med glavnimi lovci na etape »Vsako leto je bila na Touru uspešna kakšna etapa s pobegom in tudi letos bo verjetno tako. A se ne obremenjujem s tem. V drugem in tretjem tednu bo zagotovo kakšna priložnost. Mislim, da na start odhajam solidno pripravljen, primerno dirki po Franciji. Pričakujem, da se bo pripravljenost med dirko še dvignila. Trase si še nisem ogledal. Tako dirko jemljem po dnevih. Ko bom prišel na prizorišče, si jo bom v miru ogledal. Seveda bo vse odvisno tudi od ekipe,« poudarja tudi Matej Mohorič. Čeprav je med petnajsterico najmlajših, prav glede lova na etapne zmage ve, kaj govori. Je med 72 kolesarji, ki že imajo zmago na tritedenskih dirkah. Po zmagi na Giru in Vuelti pa ob prvem nastopu v Franciji lovi tudi znameniti trojček zmag. Med sodelujočimi je takih, ki so do njega prišli, le osem: Greipel, Valverde, Nibali, Matthews, Trentin, Quintana, Aru in Pinot. To zgovorno dokazuje zahtevnost tovrstnega izziva. Mohorič je med šesterico (Viviani, Yates, Ewan, Landa, Taramae), ki lovi francoski prestižni dan. »S tem se ne obremenjujem. Sem tip kolesarja, ki zjutraj odpre bilten Toura in oceni, ali je vredno poskusiti. Seveda če je tak dogovor z ekipo.«

Vsestranski Jan Tratnik z nizom nalog Jan Tratnik je med kolesarji, ki jih v osemčlanskih zasedbah potrebujejo zaradi vsestranskih sposobnosti za podporo največjim zvezdnikom. Ob tem pa izjemno težko dobijo priložnost, da sami zapeljejo v ospredje za dan ali vsaj uro pozornosti. Tratnik bo imel niz delovnih nalog. »V ravninskih zaključkih bom ključni člen za pomoč Sonnyju Colbrelliju v sprintu. Veliko računajo name na ekipnem kronometru drugega dne v Bruslju. V najtežjih gorskih etapah bom poskušal po svojih močeh pomagati do vznožja strmih klancev,« našteva 29-letni kolesar iz Idrije, ki po starosti sodi v zlato sredino, kjer sta tudi vrstnika Peter Sagan, kandidat za zeleno majico, in Nairo Quintana, eden od favoritov iz druge vrste. Tratnika štejemo v del velike skupine vsaj stotih kolesarjev, ki sanjajo o etapni zmagi. »Upam, da bom v ekipi dobil proste roke in tudi priložnost za pobeg. Čakam na srečen dan, in če bo prišel, ga bom poskušal izkoristiti,« se Tratnik še kako dobro zaveda, da priložnosti ne bo ravno veliko. Zadnja leta ubežnikom v povprečju ostanejo po tri etapne zmage v drugem in tretjem tednu. Za priložnost pa se mora uresničiti niz okoliščin. Ena od teh je vloga v ekipi. »Doslej še ne vemo, kaj si je za Tour zastavil Vincenzo Nibali, ali bo šel na generalno ali etape. Verjetno bo šele po uvodnih etapah jasno, v kateri smeri bo poskusil, in od tega bo veliko odvisno.«

Štangelj strateg Sestava ekipe Bahrain Merida je klasična. Imajo vsestransko ekipo za vse terene, ki bo poskušala vsak dan, pravi Štangelj. Vincenzo Nibali bo napadel skupno zmago, če si je po drugem mestu na Giru dovolj opomogel, sicer bo alternativa aktivnost v gorah. Colbrelli je prvi sprinter ekipe, Rohan Dennis specialist za kronometer, Dylan Teuns in Mohorič za dnevne akcije, Caruso in Tratnik dopolnjujeta zasedbo kot alternativi. Podobno sestavo tipov kolesarjev ima tudi Visma Jumbo z Gruenewegnom in Kruijswijkom. Del ekip je ozko usmerjen. Domala vse stavijo predvsem na etapne zmage, kar je strategija Quick.step Deceuninck kot najbolj zmagovalne ekipe začetka sezone. Tudi Sunweb, UAE in Bora so podobne. Del vse konje stavi na boj za skupno zmago. Na primer Mitchelton-Scott skoraj vse upe polaga v brata Yates, zato Luka Mezgec ni želel na Tour, saj ni tip kolesarja, ki bi iz dneva v dan zmogel biti v vlogi pomočnika. Tovrstni pristop leta uspešno prakticira Ineos, bivši Sky, ki ima kljub poškodbi Chrisa Frooma, ki je s štirimi zmagami zaznamoval zadnjo dobo francoske pentlje, še vedno (vsaj) dva favorita: lanskega zmagovalca Gerainta Thomasa z nepredvidljivo tekmovalno formo in mladega Kolumbijca Egana Bernala, ki je tudi zaradi zmage na dirki po Švici nemara najbolj vroč favorit. Seveda bo odločilnih sedem gorskih etap z veliko plezanja čez 2000 metrov visoke prelaze do predzadnjega dne v Val Thorensu. Moštveni kronometer bo že v nedeljo v Bruslju, letos pa je zgolj ena posamična vožnja na čas, in sicer trinajsti dan Toura.