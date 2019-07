Vsakoletno srečanje najbolj norih in drznih gorskih kolesarjev Mountain of hell, ki je potekalo v francoskem zimskem letovišču Les Deux Alpes, je v letošnji različici postreglo z najbolj množičnim kolesarskim trčenjem. Do tega je prišlo že kmalu po pričetku zadnje etape dirke, na kateri je sodelovalo okoli 700 profesionalcev in amaterjev.

Kolesarji so zadnjo 25 kilometrov dolgo etapo pričeli s spustom z nadmorske višine 3400 metrov po zasneženi ledeniški smučarski progi. Že od daleč se je videlo, da zna na tem delu proge še posebej veljati pravilo, da je v najbolj ugodnem položaju vodilni. Po delu široke proge namreč v nadaljevanju pride do zožitve. Ker na ledeni progi ni mogoče zavirati, pa je bilo tudi jasno, da zna napaka že enega kolesarja pred ozkim grlom za seboj potegniti serijo padcev. To se je naposled tudi zgodilo.

Eden od kolesarjev se je zaletel ob kolo kolesarja pred seboj, pri tem izgubil nadzor in trčil v kolesarja na svoji levi. Posledice padca so se kot inverzna snežena kepa pričele širiti po strmini navzgor, dokler niso bili v trčenje udeleženi skoraj vsi tekmovalci v ozadju. Čeprav je na posnetkih videti nekaj strašnih padcev, naj bi vsi udeleženci najbolj množičnega kolesarskega trčenja prizorišče zapustili brez resnejših poškodb.