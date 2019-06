»Zelo težko je napovedati državno prvenstvo in s tem povezana pričakovanja. To bo taktično zaprta dirka. Ekipa Bahrain Merida ima toliko kolesarjev, da se je težko kosati z njimi. Ekipa Mitchelton Scott bi morala v prihodnje podpisati kar nekaj pogodb s slovenskimi kolesarji, da bomo konkurenčni,« tako pred nedeljskim 29. državnim prvenstvom v cestni vožnji v Radovljici malce v šali razmišlja Luka Mezgec.

Državno prvenstvo velja za najprestižnejšo domačo dirko. Majica prvaka je namreč najbolj cenjena domača lovorika. Branilec naslova Matej Mohorič jo je doslej v vsej zgodovini Slovenije nosil z največ uspeha. Pet kolesarjev Bahrain Meride s športnim direktorjem Gorazdom Štangljem ima veliko premoč. Sicer bo imelo nekaj ekip (Adria Mobil, KK Bled, KK Kranj) na startu še več kolesarjev, a selekcija bo hitra in kruta. Ob Mohoriču in Janu Tratniku, edinima slovenskima kolesarjema, ki sta predvidena, da 6. julija začneta 106. izvedbo Tour de France, so v ekipi Bahrain Merida še zelo motivirani domačin Grega Bole, Domen Novak in Luka Pibernik. Gre za šampionsko zasedbo. Skupaj z direktorjem Štangljem imajo kar šest naslovov prvaka v 28 letih. Med 53 člani in mlajšimi člani na startu se z naslovom lahko pohvali le še Luka Mezgec,

leta 2017 je zmagal v Kranju. Ker na svoje veselje ne bo v zasedbi za dirko po Franciji, bo v nedeljo sproščen za nov podvig. Bistvo prvenstva je, da se v ekipi, kot je profesionalna Bahrain Merida, o taktiki in prioritetah lažje dogovorijo, kot se kolesarji številnih ekip z vsak svojimi interesi. V šali so za državno prvenstvo velikokrat dejali, da lahko zmaga kolesar, ki ima v skupini več prijateljev.

Oči gledalcev bodo v nedeljo uprte v Primoža Rogliča, ki je lani izpustil državno prvenstvo zaradi ogleda trase za Tour de France, letos pa se kot mladi očka vrača spočit po Giru. S Tadejem Pogačarjem in Janom Polancem, ki se bosta lahko taktično dopolnjevala s kolesarji ekipe Ljubljana Gusto, bodo zelo neugodni nasprotniki za Bahrain Merido. Posebej izstopa vrnitev Janija Brajkoviča, ki se po prestani kazni zaradi dopinga vrača z licenco amaterske ekipe JB team.

Lani v Mirni Peči je zasedba Bahrain Merida zapolnila zmagovalne stopničke. Ob zmagi Mateja Mohoriča sta drugo in tretje mesto privozila Domen Novak in Luka Pibernik. Slednji velja za specialista državnih prvenstev, saj je bil presenetljivi prvak v letih 2013 in 2015. Z dvema naslovoma se v samostojni Sloveniji ponašata le še Tadej Valjavec in – če upoštevamo zgolj kategorijo elite – Mitja Mahorič. Tratnik je zmagal v Ihanu pri Domžalah 2016, ko se je otresel Primoža Rogliča zaradi okvare kolesa. Grega Bole je majico prvaka nosil od junija 2011.

Člani (start ob 14.30) bodo vozili sedem krogov, kar z izjemo hude vročine ne bo posebno selektivno, članice pa skupaj z mladinci že dopoldne ob 10. uri štiri kroge.