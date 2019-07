Po tem, ko so v začetku tedna pred sodnico Leo Habjanič pravosodni policisti privedli prvega od dvaindvajsetih obtoženih zaradi preprodaje orožja Milana Šimka, po priznanju je dobil leto in osem mesecev zapora, so danes na zatožno klop sedli še trije: Dragutin Hudorović, Mile Andrić in Defrin Makica. Za primer priznanja je tožilstvo vsem trem ponudilo pogojno kazen. Prvi ni pristal, rekoč, da orožja ni prodajal (»nič nisem naredil«), druga dva pa sta priznala. Andrić je bil tako obsojen na leto in dva meseca zapora s štiriletno preizkusno dobo, Makica pa na pol leta zapora z dveletno preizkusno dobo. »Če bi le lahko vrnil čas nazaj... Pač, sem zaj...,« je Makica v solzah rekel sodnici. In zagotovil, da sicer nikoli ne joka, da je žena nad njim zelo razočarana in da ga na sodišču ne bodo nikoli več videli.

Makica je bil obtožen prodaje ene pištole, s katero je zaslužil 400 evrov, ki jih bo moral vrniti. Andrić, ki so mu med hišno preiskavo junija lani zasegli polavtomatsko pištolo in nekaj sto kosov streliva, pa je priznal, da je v prodajo ponujal 50 nabojev. Oba morata poravnati tudi stroške kazenskega postopka. Ker se nihče ne bo pritožil, je sodba že pravnomočna. Preostale obtožene z že večkrat obsojenim Miloradom Draganićem, ki naj bi bil glavni v hudodelski združbi, še čakajo.

Kot smo že pisali, so se po junija lani končani preiskavi policisti pohvalili, da so presekali eno od glavnih trgovskih in tihotapskih poti orožja iz držav nekdanje Jugoslavije do balkanskega kartela v zahodni Evropi. Uporabljeno naj bi bilo za terorizem ali pa kazniva dejanja, kot so ropi, umori, izsiljevanja. V 39 hišnih preiskavah so zasegli 21 pištol, šest pušk, revolverja, 3292 nabojev, 45 detonatorjev in celo 200 gramov vojaškega razstreliva TNT.