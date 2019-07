Najpomembnejši ameriški indeks S&P 500 je v prvih treh dneh tega tedna pridobil 1,84 odstotka. V četrtek so v ZDA praznovali dan neodvisnosti tako, da so bile borze zaprte in ni bilo novih novic. Indeksi so tako v prvih dneh druge polovice leta še nekaj dodali k izjemni rasti iz prve polovice, v kateri je indeks S&P 500 pridobil kar 17,4 odstotke. Vsi trije najpomembnejši ameriški indeksi S&P 500, Dow Jones in Nasdaq 100 se trenutno nahajajo na najvišjih vrednostih v zgodovini in so z vidika tehnične analize dosegli oziroma so zelo blizu pomembnim odpornim ravnem in tudi psihološko pomembnim okroglim vrednostim, S&P 500 je tik pod vrednostjo 3000 točk, Dow Jones tik pod 27.000 točk, Nasdaq 100 pa se bliža meji 8000 točk. Zanimivo bo videti, ali bodo indeksi nadaljevali z rastjo tudi v prihodnjem tednu in ali bodo uspeli prebiti omenjene odporne vrednosti, ali pa se bodo od njih odbili navzdol.

Če bi indeksi uspeli občutneje prebiti omenjene vrednosti, se lahko na trgu pojavi FOMO efekt (Fear of missing out), kar lahko indekse hitro dvigne precej višje. Kljub borznim indeksom na rekordih o kakršnikoli evforiji na trgih ne moremo govoriti. Vlagatelji so v svojih komentarjih, zaradi vseh negotovosti, političnih in trgovinskih tveganjih ter slabšajočih makroekonomskih podatkih, večinoma skeptični do rasti v zadnjem obdobju. To kažejo tudi podatki, da je bila izpostavljenost svetovnih upravljalcev skladov do delniških naložb v zadnjih tednih na najnižjih ravneh v zadnjih letih, izpostavljenost do denarja pa nadpovprečna. Tudi zadnja anketa individualnih vlagateljev v ZDA kaže, da je sentiment pod povprečjem. Trenutno 33,2 odstotka individualnih vlagateljev v ZDA pričakuje, da bodo indeksi v naslednjih šestih mesecih pridobivali, kar je pod zgodovinsko povprečno vrednostjo, ki znaša 38,5 odstotka. Pesimizem in dvom vlagateljev sta dober kontraindikator in nas lahko prepričata, da bomo letos videli še nove višje vrhove na delniških trgih. Rast se namreč praviloma konča s pretiranim optimizmom in evforijo.